Misael Rodríguez se molesta y reclama a Aristeo Cázares su traición al equipo de Titanes en Exatlón.

Los ánimos siguen encendidos en Exatlón: Titanes vs Héroes. Una nueva polémica llega a las tierras y playas más demandantes de la televisión mexicana, misma que protagonizaron Misael Chino Rodríguez y Aristeo Cázares.

Y es que la presión y tensión aumentan día a día en República Dominicana, a tal grado que dos compañeros que presumían una gran amistad, tuvieron un intercambio de palabras, ya que el boxeador dio por sentado que el parkourista no dio su 100 por ciento.

“La traición está presente”, dijo El Chino quien concordó con Heliud Pulido que no es justo que el desempeño de su compañero se vea mermado en un duelo muy importante.

El reclamo del pugilista fue más allá y la reacción de Aristeo Cázares fue inmediata: “Yo no me dejé ganar”. Misael Rodríguez recalcó al atleta que practica el arte del desplazamiento que en el equipo rojo debe imperar la lealtad y la entrega.

“No iba a contaminar al equipo con mi vibra negativa. Me fui para allá porque perdí. En ningún momento me he dejado perder, mi hermano ya está en el duelo de eliminación”, subrayó el veracruzano.

Cabe mencionar que, hace unos días, los rojos habían limado asperezas tras la división que dejó la salida de Pame Verdirame; sin embargo, todo parece indicar que la enemistad continuará de cara a la recta final de la competición.

