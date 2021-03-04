Camilo estrena su NUEVO álbum “Mis manos”, te contamos los detalles.

Nuestro coach está de estreno con su nuevo álbum “Mis manos”. Hace unos días el cantante había confirmado que dicho material se estrenaría, en un inicio, el viernes 5 de marzo, pero se nos adelantó y nos sorprende con increíbles canciones.

Camilo es el artista del momento, cuenta con millones de reproducciones en todas las plataformas digitales, colocándolo como uno de los favoritos no sólo en México, sino en todo el mundo.

En este álbum no está solo, "Mis Manos" contiene 11 canciones, de las cuales 4 de ellas son en compañía de grandes taletos.

En la canción “Tuyo y mío” comparte micrófono con “Los 2 carnales”, agrupación de regional mexicano.

“Rolex” la comparte con los talentosos “Mau y Ricky”, que por cierto son sus cuñados.

La canción “BEBÉ” es en compañía del reguetonero “El Alfa”.

Y la canción “Machu Picchu” es una gozadera en manos de Camilo y su esposa, Evaluna Montaner, que ha logrado 10 millones de views en tan sólo unas horas.

Te dejamos el video aquí: https://www.youtube.com/watch?v=iuTtlb2COtc

Le deseamos el mayor de los éxitos a nuestro coach de La Voz Kids.