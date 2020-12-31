¡Feliz 2021! Vive con nosotros este especial para que despidamos juntos el año con la familia de Azteca UNO

Ha llegado la noche en la que debemos despedir el 2020, y en Azteca UNO estamos listos a partir de las 7:30 p.m. y hasta las 2:00 a.m. para que vivamos esta fiesta juntos.

Prepárate para vivir EN VIVO desde la Ciudad de México, Nueva York y las Playas de Exatlón las últimas horas de este año que se nos va. Carmen Muñoz, Sergio Sepúlveda, Cynthia Rodríguez, "La Chupitos", Brandon Peniche, Sofía Aragón, Wiliam Valdés, Esmeralda Ugalde, Roger González y Antonio Rosique estarán con nosotros trayéndonos todos los detalles desde diferentes rincones del mundo, además de una súper invitada especial: Michelle Vieth.

Musicales para seguir la fiesta toda la noche

Alejandra Guzmán, Danna Paola, Vadhir Derbez, Aracely Arámbula, La Oreja de Van Gogh, Sonora Santaera, Entre Amigos, Francisco “El Gallo” Elizalde, Fernando Sujo, Caballo Dorado, Danna Paola, Raymix, Zona Rika, Los Karkik’s, Alex Mont y Merengossa, Llayras, Los Askis, Internacional Carro Show, Fandango, La Sonora Dinamita de Lucho Argaín, Cumbia and Roll, Banda Vallarta Show, Los 2 de la S, Los Socios del Ritmo, Juan Gómez y Su Grupo Capaz, Ilse y Mimi, Junior Klan, Raúl Sandoval, Samo, Banda Maguey, Adexe y Nau, Grupo Konfusión, Banda Mach, Conjunto Costa Azul de Rigo Tovar, Campeche Show y ¡muchos más!

Esta tarde, en punto de las 7:30 p.m. te esperamos EN VIVO en Azteca UNO y aquí.