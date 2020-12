Geraldine Bazán se sincera y revela si el VIDEO íntimo de Gabriel Soto había sido grabado para ella.

A pesar de que ya han transcurrido varios días de la filtración del video íntimo del actor Gabriel soto, su exesposa y madre de sus hijas, Geraldine Bazán, se sinceró con los medios de comunicación y ofreció unas escuetas declaraciones al respecto.

Además de asegurar que lo que ocurrió con el galán de telenovelas es algo “vergonzoso par él y para mis hijas”, Geraldine Bazán también aprovechó los micrófonos de un programa de espectáculos de Estados Unidos para aclarar unos rumores que se han desarrollado alrededor del tema.

A propósito de que se ha dicho que el video en el que Gabriel Soto aparece desnudo y tocando sus partes íntimas había sido grabado para que el actor se lo enviara a Bazán, la protagonista de telenovelas afirmó tajantemente que esto es una mentira.

“Mentira, absolutamente. Eso sí que hay que aclararlo, en ningún momento, nunca en mi relación recibí un video así”, afirmó Geraldine Bazán visiblemente molesta por ser cuestionada sobre un asunto que compete a su ex.

En ese mismo sentido, la actriz reiteró que la situación ha sido incómoda para todos los involucrados, incluyendo a las hijas que procreó con el actual novio de Irina Baeva.

“Lo único que puedo decir es que es algo bastante vergonzoso”, abundó la estrella de televisión.

Para terminar con el tema, Geraldine Bazán pidió respeto para sus hijas, ya que considera que pueden salir afectadas si no s ele da el trato correcto a la situación. Además, llamó a los responsables de lo que ocurrió a que asuman lo que les corresponde.

“Ahora sí que cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos, es todo. No es asunto mío, ni lo fue, ni lo es, ni lo será. Yo les pido ‘porfa’ que no me involucren, y pues que tampoco traten de involucrar a mis hijas”, señaló a manera de conclusión la guapa actriz.

