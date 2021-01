Karina Ortegón, ex de Vicente Fernández Jr., mostró FOTOS de la supuesta violencia que vivió con el cantante.

La polémica entre Karina Ortegón y Vicente Fernández Jr. sigue vigente a pesar de que hace tiempo se había señalado que la pareja ya había terminado su relación en buenos términos.

Sin embargo, esta semana en una revista de circulación nacional se difundió una entrevista que otorgó la empresaria de 39 años, quien detalló la supuesta violencia que vivió junto al hijo de don Vicente Fernández.

Aunque Karina Ortegón ya había denunciado hace tiempo supuestos maltratos por parte del cantante, ahora volvió a relatar con lujo de detalle la situación que asegura haber atravesado.

“Viví un infierno total en su casa, fue lo peor que me pudo haber pasado, me hizo entrar en crisis emocional y de salud”, aseguró la mujer.

En ese mismo sentido, Karina Ortegón reiteró la denuncia que hizo contra Vicente Fernández Jr. por violencia familiar, hecho que el intérprete de regional mexicano ha negado en reiteradas ocasiones.

En la misma entrevista, Ortegón afirmó que decidió salir de la casa de su entonces marido en enero de 2020 por el cansancio que sentía de la situación de violencia y celos enfermizos en la que la tenía sometida.

Desde ese momento, la empresaria ha mantenido una guerra de declaraciones con Vicente Fernández Jr., a quien también acusó de supuestamente pedir una pensión para poder darle el divorcio.

“Todo el día estaba detrás de mí, viendo qué hacía; me quiso alejar de mis hijos, amistades y de mi familia, me tenía asfixiada”, afirmó Karina.



Presenta fotos

Para sustentar sus dichos, por primera vez Karina Ortegón compartió con la publicación de espectáculos unas fotos en las que aparece con moretones y golpes que asegura le fueron hecho por su exesposo.

En ese sentido, relató el momento que vivió de violencia al que corresponden esas imágenes, asegurando que se podrían confirmar su declaración con unos videos que tiene Vicente Fernández Jr.

“Ojalá el señor tuviera los pantalones de enseñar los videos de ese 9 y 10 de enero de 2020, pero no lo va a hacer porque no le conviene, se vería cómo me astigó. En esa ocasión se quitó la argolla de matrimonio delante de mis dos muchachas, me la aventó a los pies y me dijo: ‘¡Ten, ¡pin... muerta de hambre!, para que tengas qué tragar’; con lágrimas en los ojos y tragándome mi orgullo, salí de la casa porque ya no quería estar ahí", abundó.

