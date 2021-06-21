La primera cerveza “Ultra” mexicana.
Dos Equis Ultra Lager, la primera cerveza Ultra mexicana, la apuesta ligera para los consumidores del siglo XXI.
Recientemente, HEINEKEN México presentó Dos Equis Ultra Lager, la primera cerveza Ultra mexicana.
La marca ya conocida y amada por los mexicanos, innova en el segmento con una presentación de 94 calorías y 4.0 % alcohol.
Dos Equis Ultra Lager tiene un agradable aroma a lúpulo y el sabor de una gran cerveza, atendiendo a los consumidores que apuestan por productos más ligeros y con gran sabor.
El director de marcas de HEINEKEN México, José Antonio Lie, indicó que la tendencia de Health & Wellness ha impactado numerosas industrias y hábitos de consumo a nivel global, de tal manera que este nuevo lanzamiento se adapta a las necesidades del mercado posicionando a Heineken como una marca multicategoría.
Dos Equis Ultra Lager logró el reto de ‘preservar’ lo mejor de dos mundos, la ligereza del segmento Ultra y el gran sabor de la cerveza, sin duda, la opción ideal para quienes buscan algo nuevo y que complemente su estilo de vida social balanceado; ya se encuentra disponible en botella media no retornable y lata sleek de 355 ml a nivel nacional.
¡Dos Equis Ultra Lager, la nueva opción ligera y Ultra Interesante!