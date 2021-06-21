Recientemente, HEINEKEN México presentó Dos Equis Ultra Lager, la primera cerveza Ultra mexicana.

La marca ya conocida y amada por los mexicanos, innova en el segmento con una presentación de 94 calorías y 4.0 % alcohol.

Dos Equis Ultra Lager tiene un agradable aroma a lúpulo y el sabor de una gran cerveza, atendiendo a los consumidores que apuestan por productos más ligeros y con gran sabor.

El director de marcas de HEINEKEN México, José Antonio Lie, indicó que la tendencia de Health & Wellness ha impactado numerosas industrias y hábitos de consumo a nivel global, de tal manera que este nuevo lanzamiento se adapta a las necesidades del mercado posicionando a Heineken como una marca multicategoría.

Dos Equis Ultra Lager logró el reto de ‘preservar’ lo mejor de dos mundos, la ligereza del segmento Ultra y el gran sabor de la cerveza, sin duda, la opción ideal para quienes buscan algo nuevo y que complemente su estilo de vida social balanceado; ya se encuentra disponible en botella media no retornable y lata sleek de 355 ml a nivel nacional.

¡Dos Equis Ultra Lager, la nueva opción ligera y Ultra Interesante!