Los talentosos hermanos Mau y Ricky estrenaron “Dolería” en todas la plataformas digitales, están listos para La Voz Kids.

El inicio de una nueva temporada de La Voz Kids ya tiene fecha de estreno, estamos hablando del lunes 22 de marzo del 2021, donde los niños y jóvenes de todo el país se pondrán a prueba para intentar conseguir que la silla de los coaches gire y se queden con su voz.

El dúo de reguetoneros del momento, Mau y Ricky, estrenaron hace unos días su nueva canción “Dolería”, con la que han conseguido más de 4 millones de reproducciones en apenas unos cuantos días.

Los hermanos Montaner no paran de llenarnos con su talento, y es que en el nuevo álbum de `Camilo´, tienen una colaboración con la canción `Rolex´, una de las canciones favoritas por los seguidores de ambos cantautores.

Mau y Ricky es un dúo musical venezolano de pop latino y reggaetón, desde sus inicios en 2017, ha captado la atención internacional con canciones multiplatino como “Desconocidos” junto a Manuel Turizo y Camilo, haciendo notoriedad en las listas de popularidad en México y el mundo.

Fueron nominados en los Premios Grammy Latinos en 2017 en la categoría Mejor Artista Nuevo y Canción del Año. En 2019, fueron elegidos por Youtube como el único acto latino en ser parte de “Artist On The Rise”.

Han sido galardonados con el Premio Carlos Gartel a “Canción del Año” por “Sin querer queriendo” junto a Eli.

No te pierdas su camino en La Voz Kids por Azteca UNO.

