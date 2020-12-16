Maribel Guardia compartió FOTO en Instagram de cuando aún no era famosa y lucía tan arreglada como ahora.

Maribel Guardia es una de las actrices que más han llamado la atención por su espectacular belleza que es capaz de paralizar a cualquiera que la ve.

Y es que, la reconocida estrella de cine y televisión, siempre ha destacado por su belleza, que parece ser eterna, ya que a sus más de 60 años sigue luciendo espectacular y con una figura de tentación.

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Pero no siempre fue así, ya que en una foto que hace tiempo compartió Maribel Guardia en su perfil de Instagram, se puede ver que su rostro ha tenido algunos cambios.

En dicha postal aparece la actriz siendo aún una niña y aunque luce bella, hay algunos rasgos de su rostro que tienen un notable cambio como su nariz, por lo que se ha dicho que se ha hecho algunos arreglos con el paso del tiempo.

Sobre las cirugías que se ha realizado Maribel Guardia a lo largo de su vida, se ha dicho que son dos, una en su rostro esto para hacerlo más fino y una rinoplastia.

En la imagen, Maribel Guardia posa un traje típico de su natal Costa Rica, con el que demuestra su orgullo por sus raíces, aunque en varias ocasiones ha declarado su amor por México, país que la cobijó desde hace muchos años.

No obstante a ello, Maribel Guardia ha demostrado ser una mujer de disciplina y fuerza de voluntad, ya que se ha mantenido en espectacular forma gracias a que no suelta el gimnasio y lleva un estilo de vida muy sano.

Lo cierto es que con o sin cirugías, Maribel Guardia es una estrella que brilla por sí sola y que a pesar del paso del tiempo sigue siendo un referente de belleza capaz de conquistar a cualquiera.

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