Muere querida y reconocida actriz tras el FUERTE e inesperado terremoto ocurrido en Venezuela

El pasado miércoles 24 de junio un fuerte terremoto sacudió el norte de Venezuela, el cuál duró alrededor de 39 segundos y tuvo una magnitud de 7.5. Lamentablemente el hecho no solo causó daños materiales sino que provocó muertes, cientos de heridos y damnificados. Lamentablemente la actriz venezolana Yorgelis Delgado perdió la vida, hecho que ha causado una profunda tristeza en sus familiares, amigos y fans.

¿Quién era Yorgelis Delgado?

Yorgelis Delgado fue una de las actrices más queridas y reconocidas de Venezuela, fue famosa por su participación en el programa infantil “El Club de los Tigritos”. Lamentablemente en el terremoto donde perdió la vida, su madre también falleció. De acuerdo con los testimonios de algunos vecinos, la actriz quedó atrapada, al igual que su madre, esto luego de que colapsará la estructura. A pesar de que el equipo de rescate pudo salvaguardar a su hija y esposo la actriz no sobrevivió y perdió la vida al igual que su mamá.

¿Qué personas han fallecido en el terremoto de Venezuela?

La noticia sobre las muertes ocurridas luego del terremoto en Venezuela han causado gran dolor en todo el país. Uno de los casos que rápidamente se ha viralizado ha sido el fallecimiento de Andrea, esposa del famoso futbolista Hector Bello, quién forma parte del equipo Marítimo de La Guaira en la Segunda División. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del deportista, en donde se despidió de la madre de su hija, a quién Andrea habría intentado salvar, con un mensaje desgarrador.

"Tu mami nos dejó, ¿cómo le digo yo eso a mi hija, Andrea? ¿cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada", fueron algunas de las palabras que escribió el deportista en sus historias de instagram junto a una fotografía de su esposa e hija.

La noticia ha conmovido a miles de personas al rededor del mundo, entre ellas diversas figuras públicas como Ricardo Montaner, Mau, Ricky, Evaluna y Camilo, mismos que realizarán acciones para ayudar a los damnificados por los daños en el país ya que muchas personas perdieron todo su patrimonio.