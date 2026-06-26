Checa la LISTA COMPLETA de los cocineros de MasterChef 24/7 que están en el BALCÓN hasta hoy 25 de junio

La gala de delantales negros de esta noche marcó un cambio considerable en la competencia de MasterChef 24/7, pues uno de los cocineros subió al balcón al inicio del programa y garantizó su permanencia en el reality show por una semana más.

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Jazmín fue la favorecida por el público para subir al balcón

Al inicio de la gala, Claudia Lizaldi le compartió al público que seguía la transmisión que Emmanuel, como ganador del reto express de este día, ya había designado previamente las estaciones para cada cocinero de cara al reto de esta noche y es que tuvieron que cocinar a la par del Chef Édgar Núñez, quien visitó la cocina más poderosa de México.

Por otro lado, la conductora cerró las votaciones del público y reveló que Jazmín fue la cocinera que consiguió el mayor número de votos, por lo que subió al balcón y acompañó a Carmen y Michelle.

Cabe recordar que las dos integrantes de las "Divas" se encuentran en el balcón debido a que fueron las cocineras elegidas por Daniela en la batalla por equipos de ayer y es que la entonces capitana del equipo rojo no pudo acompañarlas por el mandil negro que portaba, el cual recibió de manos de los paladares más exigentes de México en la gala de eliminación del domingo pasado.

Hasta el momento, las únicas cocineras que han asegurado su permanencia en el reality show hasta la séptima semana son:

Carmen

Michelle

Jazmín

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Carmen, Michelle y Jazmín como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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