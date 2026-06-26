Hello Kitty se viste de gala: Dibujos futboleros para colorear este Mundial

Desde hace un par de semanas el mundo se encuentra detenido y su atención dominada por la nueva edición de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. El certamen que enfrenta a los seleccionados de todo el mundo se disputa en estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

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La pasión que despierta el fútbol invade a todos por igual y es por eso que se respira Mundial no solo en los campos de juego. La música, la televisión y el arte, entre muchos otros rubros, se ven teñidos con este evento que congrega a multitudes.

Hello Kitty en modo mundial

Cada vez que se disputa un mundial las ideas se disparan hacia distintos rincones. Esto quiere decir que no solo el marketing muestra sus mejores ideas, sino que lo que genera el fútbol se puede percibir de diversas maneras. Una de ellas es el surgimiento de ideas que tiene que ver con el entretenimiento, el arte y las manualidades.

Actualmente, en medio de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, se ha convertido en tendencia la difusión de imágenes de populares personajes para colorear.

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El personaje de Sanrio, Hello Kitty, aparece entre las opciones y se lleva la mayoría de las miradas y likes de quienes descargan estas imágenes para colorear y emplean los colores de sus seleccionados preferidos.

Hello Kitty para colorear

Redes sociales y diversas plataformas digitales son las encargadas de ofrecer las imágenes en donde Hello Kitty es protagonista, pero con una impronta futbolera. El tierno personaje se muestra en blanco y negro e invita a grandes y chicos a usar la imaginación para que abandone su clásico color rosa y transmita la pasión por el Mundial 2026.

|Esle.io

Los pasos son sencillos, solo basta con descargar las imágenes de la tierna gatita para luego pintarla con los colores de la Selección mexicana, o la que deseemos, le demos color al campo de juego y hasta al balón de cada encuentro.

|Magicoloriage

Esta actividad que no solo motiva por el lado del fútbol, es una excelente opción para dejar volar nuestra imaginación y poner a prueba nuestra creatividad.

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Además, se trata de una entretenida actividad para compartir en familia, realizar mientras vemos algunos de los duelos internacionales o incluso para decorar nuestra casa.

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Cada dibujo de Hello Kitty futbolera podrá ser atesorado luego como un recuerdo más de uno de los eventos más importantes del 2026 y en el cual los gritos de gol y abrazos pueden trasladarse a cualquier papel.