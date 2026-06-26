¿Qué son los encurtidos y cómo preparar 3 al estilo MasterChef 24/7?

Durante las jornadas más intensas de MasterChef 24/7 , un elemento recurrente que los cocineros suelen preparar mucho para elevar el perfil de cualquier platillo es el uso de vegetales avinagrados. Estos no solo aportan un contraste de acidez y una textura crujiente a los emplatados, sino que encierran una de las técnicas culinarias más antiguas del mundo: el arte de encurtir.

¿Qué son los encurtidos?

De acuerdo con Larousse, el encurtido es un procedimiento ancestral de conservación de alimentos que se aplica tradicionalmente a hortalizas y frutas. Este método se logra sumergiendo los ingredientes en una solución de sal o en vinagre enriquecido con hierbas aromáticas. En la gastronomía mexicana, este proceso es ampliamente conocido como escabeche.

3 recetas de encurtidos de la Chef Isabel Carbajal de Mundo MasterChef24/7

Para dominar esta técnica de campeonato en casa, la Chef Isabel compartió en el Mundo MasterChef 24/7 las tres recetas base indispensables para cualquier cocinero.

Cebolla morada encurtida

Ideal para coronar desde unos panuchos hasta una cochinita pibil.

Ingredientes: 2 cebollas moradas grandes en julianas, 250 ml de vinagre blanco, 250 ml de agua, 1 cucharada de sal, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de orégano seco y 2 hojas de laurel.

Preparación: Mezcla en una olla el vinagre, el agua, la sal, el azúcar y las especias; calienta hasta disolver. Vierte el líquido caliente sobre las cebollas en un frasco de vidrio y deja reposar.

Chiles en escabeche (El toque picoso)

Un básico de las cantinas y mesas mexicanas que nunca pasa de moda.

Ingredientes: 500 g de chiles jalapeños en rodajas, 2 zanahorias, 1 cebolla blanca, 6 dientes de ajo, 500 ml de vinagre blanco, 250 ml de agua, 2 hojas de laurel, 1 cucharadita de orégano seco, 1 cucharada de sal y 2 cucharadas de aceite vegetal.

Preparación: Calienta el aceite y sofríe ligeramente los ajos, la cebolla, las zanahorias y los chiles. Añade el vinagre, el agua, la sal y las hierbas. Deja hervir a fuego bajo por 10 minutos hasta que los chiles cambien de color y retira.

El chile jalapeño es rico en vitaminas A y C. Asimismo, es una gran fuente de potasio, también contiene buenas cantidades de hierro y magnesio. Los picantes tienen gran cantidad de antioxidantes, lo cuáles son sustancias que retardan el proceso de envejecimiento de las células del cuerpo.

Escabeche tradicional de zanahoria, coliflor y cebollaLa guarnición perfecta para acompañar tortas y platillos fuertes.

Ingredientes: 2 zanahorias en rodajas, 300 g de coliflor en ramilletes pequeños, 1 cebolla blanca, 500 ml de vinagre blanco, 250 ml de agua, 4 dientes de ajo, 2 hojas de laurel, 1 cucharadita de orégano seco, 1 cucharada de sal, 1 cucharadita de granos de pimienta negra y 2 cucharadas de aceite vegetal.

Preparación: En una cacerola, sofríe los vegetales en el aceite durante 5 minutos para que queden tiernos pero firmes (al dente). Incorpora el vinagre, el agua, la sal, los ajos enteros y las especias. Lleva a ebullición suave por 8 minutos, apaga y guarda en frascos limpios.

