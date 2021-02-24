Conoce el triste final de ‘Tun Tun’, el comediante que marcó a toda una generación y debutó con ‘Tin Tan’.

Dentro de las populares y cómicas cintas del cine mexicano, se recuerda a José René, mejor conocido como Tun Tun, un actor que no tuvo gran oportunidad debido a su pequeña estatura, lo cual fue un impedimento para demostrar su gran talento frente a las cámaras.

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Su carrera tuvo inicios como bailarín y debutó al lado del gran Germán Valdés Tin Tan en la pantalla grande; sin embargo, es más recordado por su participación en cintas de las denominadas cine de ficheras en México que proliferaron en la década de 1980.

Normalmente, Tun Tun destacaba por interpretar a villanos o un pícaro; sin embargo, debido a la calidad de las producciones, fueron muchas las películas en las que este personaje apareció, pero su historia no fue como en las pantallas, ya que José René Martínez tuvo un final muy difícil y triste.

El actor murió a los 60 años en el olvido, mientras se encontraba en la Casa del Actor. La causa del fallecimiento fue un infarto, y es que terminó sus días sin nada que lo atara a la gloria de su juventud y sin sus ahorros.

De igual forma, se ha mencionado que después de su divorcio con Rocío Gentz, él perdió los ahorros que tenía para su retiro. Además, este actor fue constantemente engañado y defraudado por su familia, además que sus hijos no tuvieron una relación que le permitiera velar por él, por lo que su muerte fue en soledad y abandono total.

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