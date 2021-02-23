Las telenovelas en las que ha aparecido nuestra querida Cynthia Rodríguez. ¿Con cuál te quedas?

La vida de nuestra querida presentadora de televisión, Cynthia Rodríguez, cambió de una forma inesperada en 2005 cuando entró a la cuarta generación de La Academia, en donde la joven originaria de Monclova, Coahuila, quedó en cuarto lugar.

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Uno de los primeros pasos en la carrera de nuestra querida conductora en Venga La Alegría, fue cuando quedó elegida para interpretar el tema principal de la telenovela Amor en custodia. Un año después fue invitada a participar en el popular programa Desafío de Estrellas en donde llegó a la final.

Cynthia Rodríguez tuvo su primera aparición en una telenovela en la producción Se Busca un Hombre, en donde interpretó el papel de Fernanda. En el año 2007, apareció en Bellezas Indomables con el reto de hacer el papel de Vilma Díaz Ojeda.

También tuvo una gran participación en Mujer Comprada en 2009 en donde fue parte de la banda sonora de la telenovela. Entre 2011 y 2012 tuvo pequeñas apariciones en las producciones Huérfanas y A Corazón Abierto en donde realizó el papel de Deborah y Los Rey.

En 2013 le llegó la oportunidad de tener su primer protagónico en la producción Corazón de Condominio en donde hizo el papel de Tatiana de la Garza. Cinco años después volvió a protagonizar una producción Educando a Nina.

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Pero lejos de las telenovelas, desde 2019, millones de televidentes tienen la oportunidad de verla y disfrutar de su talento en el matutino más querido de la pantalla chica, Venga La Alegría, en donde se ha ganado el cariño de los fans.

