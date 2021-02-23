¿Qué fue de Héctor Soberón, el galán de telenovelas que se cansó de la fama y renunció a todo?

El actor Héctor Soberón recientemente reveló la historia de cómo llegó a tocar fondo y, también, la gran aventura que lo llevó a Orlando, donde actualmente se desempeña como salvavidas en un parque acuático.

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Puedes hacer lo que quieras. No hay trabajo denigrante ni nada por el estilo. Todos los trabajos son recompensados, y aquí, te lo ven bien. Llevo ocho meses trabajando en Universal

Con este nuevo empleo, Héctor Soberón se ha alejado completamente de la televisión, lugar donde alcanzó la popularidad y el cariño del público. Ahora, cuatro días a la semana vigila las aguas del parque acuático Volcano Bay.

Para obtener este empleo se tuvo que someter a intensas pruebas que son requeridas para trabajar como salvavidas.

Aunque este no es el primer trabajo que realiza fuera de la pantalla, sino que en su estancia en Miami intentó ser conductor a través de una famosa plataforma. A los tres días "dije esto no es para mí", pues aseguró que es demasiado cuidadoso con su automóvil y se vio en situaciones en las que tuvo que manejar para personas que se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, Héctor Soberón piensa que pese a estas altas y bajas, asegura que vive un día a la vez y aprovecha las nuevas oportunidades que le ha dado la vida.

En mis inicios siempre fui una persona muy frontal, odio la injusticia, odio la mentira, y era blanco de ataque porque acostumbraba a gritar, hacer y deshacer y enojarme. Obviamente, contenido, soy tema de contenido, de chisme, saben que voy a contestar. Ahora, creo que ya los años te dan la madurez, dices que flojera

También, ha intentado dejar los escándalos atrás y se ha limitado a hacer declaraciones que vengan acompañadas de evidencias que confirmen su versión de los hechos.

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