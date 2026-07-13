OFICIAL: La NUEVA programación de Azteca UNO a partir de este 20 de julio

Este lunes 20 de julio, con la llegada de Survivor México: La Reliquia En Llamas, habrá importantes cambios en la programación de Azteca UNO. A continuación te especificamos cómo quedarán los horarios y qué programas podrás disfrutar.

Aunque los horarios no serán los mismos, lo que se quedará intacto será tu interés y las intensas emociones que vivirás a cada hora. Desde videos impresionantes y casos que te dejarán una lección, hasta las competencias más emocionantes y extremas que puedas imaginar.

Programación de Azteca UNO a partir del 20 de julio de 2026

El 20 de julio es el gran estreno de Survivor México La Reliquia En Llamas, y viene acompañado de la mejor programación antes y después. Aquí te desglosamos cómo queda la programación de Azteca UNO, de lunes a viernes.



3:00 P.M. - Comienza Al Extremo , con duración de hora y media. Prepárate para los videos más asombrosos, momentos divertidos en compañía de los conductores y de Kecho, los mejores reportajes y cápsulas.

, con duración de hora y media. Prepárate para los videos más asombrosos, momentos divertidos en compañía de los conductores y de Kecho, los mejores reportajes y cápsulas. 4:30 P.M. - Acércate a Rocío durará 2 horas. Rocío Sánchez Azuara te presenta casos desgarradores y complejos, pero siempre con una luz de esperanza y con un acompañamiento lleno de empatía.

durará 2 horas. te presenta casos desgarradores y complejos, pero siempre con una luz de esperanza y con un acompañamiento lleno de empatía. 6:30 P.M. - Carlos Guerrero "Warrior" te invita a una nueva temporada del reality que nos hace preguntarnos si seríamos capaces de superar sus duras pruebas e intrigas. Survivor México La Reliquia En Llamas estrena un elenco de 16 sobrevivientes. El programa tendrá duración de 2 horas.

te invita a una nueva temporada del reality que nos hace preguntarnos si seríamos capaces de superar sus duras pruebas e intrigas. estrena un elenco de 16 sobrevivientes. El programa tendrá duración de 2 horas. 8:30 P.M. - MasterChef 24/7

Recuerda que, además de poder ver Azteca UNO en tu televisión, también puedes acceder a su programación mediante el sitio web oficial y en la app TV Azteca En Vivo; en ambas, puedes disfrutar totalmente gratis.