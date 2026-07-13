OFICIAL: La NUEVA programación de Azteca UNO a partir de este 20 de julio
Te decimos exactamente cómo queda la programación de Azteca UNO a partir del lunes 20 de julio con el estreno de Survivor México La Reliquia En Llamas.
Este lunes 20 de julio, con la llegada de Survivor México: La Reliquia En Llamas, habrá importantes cambios en la programación de Azteca UNO. A continuación te especificamos cómo quedarán los horarios y qué programas podrás disfrutar.
Aunque los horarios no serán los mismos, lo que se quedará intacto será tu interés y las intensas emociones que vivirás a cada hora. Desde videos impresionantes y casos que te dejarán una lección, hasta las competencias más emocionantes y extremas que puedas imaginar.
Programación de Azteca UNO a partir del 20 de julio de 2026
El 20 de julio es el gran estreno de Survivor México La Reliquia En Llamas, y viene acompañado de la mejor programación antes y después. Aquí te desglosamos cómo queda la programación de Azteca UNO, de lunes a viernes.
- 3:00 P.M. - Comienza Al Extremo, con duración de hora y media. Prepárate para los videos más asombrosos, momentos divertidos en compañía de los conductores y de Kecho, los mejores reportajes y cápsulas.
- 4:30 P.M. - Acércate a Rocío durará 2 horas. Rocío Sánchez Azuara te presenta casos desgarradores y complejos, pero siempre con una luz de esperanza y con un acompañamiento lleno de empatía.
- 6:30 P.M. - Carlos Guerrero "Warrior" te invita a una nueva temporada del reality que nos hace preguntarnos si seríamos capaces de superar sus duras pruebas e intrigas. Survivor México La Reliquia En Llamas estrena un elenco de 16 sobrevivientes. El programa tendrá duración de 2 horas.
- 8:30 P.M. - MasterChef 24/7 se está poniendo cada vez más emocionante y la cocina más famosa de México tiene una competencia realmente implacable, con nuevos retos cada día. La emisión durará 2 horas.
Recuerda que, además de poder ver Azteca UNO en tu televisión, también puedes acceder a su programación mediante el sitio web oficial y en la app TV Azteca En Vivo; en ambas, puedes disfrutar totalmente gratis.
Conoce a TODOS los sobrevivientes de Survivor México: La Reliquia en Llamas, revelados hasta este lunes 13 de julio