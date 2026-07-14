Esposa de Emmanuel y mamá de Alexander Acha, estaría en etapa final de enfermedad terminal. “No le da ni un mes de vida”

Se ha revelado que Mercedes Alemán, esposa del cantante Emmanuel y mamá de Alexander Acha, estaría en etapa final de la esclerosis lateral amiotrófica que padece.

Fue el periodista Emilio Morales quien dio a conocer la información, a partir de una fuente anónima "muy fidedigna" sobre la cual no tiene dudas. "Padece esclerosis lateral amiotrófica y está en la etapa final", dijo el también especialista en relaciones públicas. "No le da ni un mes ya de vida", mencionó acerca de su fuente.

Lamentablemente, según la información que compartió el periodista de espectáculos, Mercedes Alemán "la está pasando muy mal" y sus seres queridos también, debido a las repercusiones de su enfermedad.

Qué es la esclerosis lateral amiotrófica

De acuerdo con la Clínica Mayo, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas y la médula espinal. Se trata de una enfermedad mortal para la que no existe cura. Puede comenzar con espasmos y debilidad muscular en un brazo o una pierna, además de dificultad para hablar o tragar; llega a un punto en que impide moverse, comer o respirar.

Fue a mediados de 2025 que Emmanuel y Alexander Acha hablaron sobre los problemas de salud que enfrenta Mercedes Alemán. El intérprete de "Te amo" aseguró que para ese momento su mamá ya no era capaz de hablar o caminar como antes.

Cuántos hijos tienen Emmanuel y Mercedes Alemán

Emmanuel y Mercedes Alemán han pasado más de 4 décadas casados. Se conocieron durante un viaje a Acapulco en los años 70, de manera completamente casual: a ella se le averió su coche y él le ayudó a ponerlo en marcha de nuevo. Tras una relación de novios que duró varios años, contrajeron matrimonio en 1981.

Tienen 3 hijos juntos: Giovanna, Alexander (quien es cantante) y Martinique.