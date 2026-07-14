Los 3 mejores colores para pintar tu alberca: se ven más sofisticados y elegantes

Durante este verano, uno de los lugares más elegidos por las personas para pasar los días de mucho calor es la alberca; que generalmente está pintada en tonos azules para que dé la sensación de que el agua esté cristalina. Sin embargo, no es el único tono por lo cual podrás pintar la piscina y que aportará modernidad, elegancia. Por eso, los especialistas en decoración, recomendaron cuáles son los tres mejores colores para que tu piscina se vea más sofisticada y elegante.

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El mantenimiento de las albercas debe hacerse de manera regular para evitar complicaciones y que luego se torne más dificultoso para limpiar. Pero, antes de la llegada del verano, hay personas que deciden pintar nuevamente la piscina, y sin dudas, que uno de los colores más elegidos es el azul o se la suele revestir con azulejos azules para conseguir que el agua pareciera cristalina bajo el sol y que se ha convertido en un clásico de muchas albercas de viviendas.

A la hora de pintar la alberca, no es necesario que apliques siempre el mismo color azul, ya que los especialistas en decoración de exteriores han recomendado otras tendencias y ha llevado a que las piscinas no se entiendan únicamente como un sitio para bañarse. Es por eso que la interiorista Lucía Casaus recomendó los tres colores para que pintes la alberca y que le dará un aspecto más sofisticado.

Por qué hay que elegir tonos oscuros

De acuerdo a la especialista en decoración de

exteriores, los colores que podrás elegir para pintar tu alberca durante este verano son los tonos más profundos y que se caracterizan por aportar sofisticación y reflejos más densos; ayudando a modificar la percepción del agua, que adquiere una apariencia más serena y con reflejos que cambian de acuerdo a la luz y del momento del día. Además, estas tonalidades permitirán integrar mucho mejor las piscinas en jardines contemporáneos, con una vegetación abundante y minimalistas.

3 colores para pintar la alberca