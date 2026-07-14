Cómo reemplazar las paredes blancas de tu hogar: 3 aplicaciones para saber cómo queda otro color

Para todos los que quieran decorar su casa, una de las mejores formas de hacerlo es pintando las paredes del interior, y que serán fundamentales para poder combinar con las cortinas, y con el resto de los elementos decorativos. Uno de los colores más elegidos es el blanco, que puede dar la sensación de mayor amplitud dentro de los espacios y lograr mayor luminosidad. Sin embargo, este tono quedará en el olvido, y si todavía no te decides cuál aplicar, hay tres aplicaciones que te ayudarán a saber cómo quedan.

Noticias Hidalgo del 13 de julio 2026

No hay dudas que una de las maneras más importantes de decorar el interior de los ambientes es pintando las paredes, y es que con un buen color, vamos a poder lograr la amplitud en los espacios, sino que lograr que los espacios se vean más luminosos. En este caso, uno de los tonos más elegidos en las paredes es el blanco, que tiene tanto ventajas como desventajas.

Ventajas y desventajas de pintar la pared de blanco

Entre las ventajas que debemos mencionar de las paredes blancas dentro del hogar es que combinan con todo, porque es la base ideal para que cualquier otro color destaque; ampliará más los espacios; aporta luminosidad; cede el protagonismo y la decoración; entre otros. En cuanto a las desventajas; sino se combina bien es frío; es más sucio que otros colores. Por eso, quedará en el olvido y hay tres aplicaciones que te permitirán ver cómo quedan otros colores.

3 aplicaciones para pintar la casa

Bruguer visualizer: es una popular firma que mantiene su aplicación con más de 1500 tonos disponibles y en modo de tiempo real. Además, permite capturar colores del entorno, compartir diseños con amigos y pedir muestras directas desde la aplicación. Es totalmente gratuito, fácil de instalar y de usar.

Paint My Wall: es un ambientador totalmente gratuito y fácil de usar; y con esta aplicación podrás pintar las paredes con una fotografía y hasta conseguir el efecto deseado. Además, de te permitirá observar cómo encajaría un color en una habitación