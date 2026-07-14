¡Esen rompe silencio con emotivo mensaje tras la ELIMINACIÓN de Camila en MasterChef 24/7!

Este domingo de Eliminación en MasterChef 24/7 vivimos una de las ediciones más tensas y emotivas de todo el reality show, pues tras una dura competencia, Camila se convirtió en la nueva eliminada de la cocina más popular de todo México, dejando un momento muy fuerte dentro de sus compañeros.

Te puede interesar: Camila es la décima ELIMINADA de MasterChef 24/7 hoy 12 de julio 2026

Durante la recta final de este domingo 12 de julio Camila se enfrentó en un Reto bastante complicado contra Emmanuel y debido a las deliberaciones de los Jueces, fue que se decidió que esta debía de abandonar MasterChef 24/7 y en seguida las reacciones no se hicieron esperar, en especial de su novio Esen, uno de los creadores de contenido más populares de México.

Esen reacciona a la salida de Camila de MasterChef 24/7

A través de sus redes sociales, el comediante y creador de contenido Esen Alvarado reaccionó a través de sus redes sociales a la salida de su novia Camila dejando un momento bastante emotivo, donde en un video en directo comentó lo siguiente:

“Eliminaron a mi Cami. Estoy orgullosísimo de ella y hasta donde llego, lo hizo sola, es su logro la amo mucho”

|Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Esen (@esen_alva)

Esta eliminación la convirtió en la décima eliminada de la temporada, dejando en claro que nada está definido detrás del fuego y que cada Reto en MasterChef 24/7 es de gran intensidad, donde solo los mejores continuarán.

¿Cuánto tiempo lleva Camila y Esen de relación?

De acuerdo con lo que ambos creadores de contenido han compartido en sus redes sociales, la pareja llevaría cerca de dos años juntos y es que a través de los meses cada vez se les ha visto más colaborativos dentro de sus mismos tiktoks y reels.

Si bien, la pareja lleva dos años como novios, todo podría cambiar pronto pues cabe recordar que cuando Camila estaba dentro del universo de MasterChef 24/7 esta le propuso matrimonio a Esen y aunque no tenemos la respuesta de este, pronto podríamos tener un anuncio.