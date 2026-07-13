Al Extremo CAMBIA DE HORA; conoce la NUEVA programación que tendrá Azteca UNO

A partir del 20 de julio, Azteca Uno cambiará sus horarios de programación debido a la llegada de una nueva temporada de Survivor. Es importante tomar en cuenta que Al Extremo adelantará su transmisión, comenzando ahora a las 3:00 pm. Te contamos todo lo que debes saber para no perderte nada de la transmisión en directo.

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Tras la llegada de la nueva temporada de Survivor México, Azteca UNO ajustará los horarios de varios de sus programas más vistos; en este caso, debes tomar en cuenta que Al Extremo adelantará su transmisión, pasando de las 17:00 horas a las 15:00 horas (tiempo del centro de México).

Como parte de estos cambios, también se modificarán los horarios de Acércate a Rocío, programa que ahora comenzará a las 4:30 pm; la nueva temporada de Survivor comenzará en punto de las 6:30 pm. y MasterChef a las 8:30 pm. Con estos cambios no solo se transformará su barra vespertina y nocturna, ofreciendo alta calidad dentro del entretenimiento y reality shows.

¿Qué es la nueva temporada de Survivor México?

Este reality show reúne a un grupo de participantes, quienes son abandonados dentro de un entorno salvaje, los cuales deben aprender a sobrevivir por su cuenta mientras compiten en desafíos físicos, estratégicos y de resistencia, los cuales los llevarán al borde de sus emociones en todo momento.

Es importante tomar en cuenta que la nueva temporada de Survivor México llevará por nombre "La Reliquia en Llamas", la cual se estrenará el próximo lunes 20 de julio del 2026 en punto de las 6:30 p.m. a través de la señal de Azteca Uno. Esta nueva edición promete recibir a un nuevo grupo de participantes totalmente nuevo.