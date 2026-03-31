¿Por qué se cree que siempre llueve en Viernes Santo? Esta es la explicación

Muchas personas aseguran que cada Viernes Santo llueve sin excepción y la creencia está ligada con la religión, pues en las tradiciones cristianas, se dice que fue exactamente a las 3:00 p.m. la hora en que Cristo murió y en ese momento llovió, por lo que muchos dicen que "el cielo lloró", además de que se toma como un momento de luto.

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¿Siempre llueve en Viernes Santo?

Muchos años ha coincidido en que llueve los Viernes Santos, lo que para muchos es significado de luto en el mundo entero; sin embargo, no está científicamente comprobado que absolutamente todos los viernes de todos los años haya sucedido este fenómeno.

Lo que si esta comprobado, es que llueve muy a menudo en toda la Semana Santa y esto es porque existe una inestabilidad atmosférica debido a la transición del invierno a primavera, según la investigación de EcoAvant, estas lluvias son a causa de los fuertes vientos en combinación con las masas de aire frío.

El verdadero significado de la lluvia en Viernes Santo, según la religión

Como mencionamos anteriormente, la lluvia para los creyentes de la religión significa el luto en el mundo entero, pero también se dice que es un castigo divino, pues es un día sagrado en el que se tienen que limpiar los pecados de la humanidad.

Se dice que cuando murió Cristo, el cielo se tornó nublado, hubo tormentas intensas y temblores, esto según la biblia.