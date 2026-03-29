Domingo de Ramos 2026: Significado de la palma y cómo ponerla correctamente en tu puerta

Estamos a un día de que se lleve a cabo el Domingo de Ramos de este 2026, ya que será este próximo 29 de marzo, por lo que te presentamos el verdadero significado de la palma así como la forma correcta de ponerla en la puerta de tu hogar.

¿Cuál es el significado de la palma de Domingo de Ramos?

El Domingo de Ramos es la fecha que establece el inicio de la Semana Santa en la fe cristiana donde se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en donde ingresó sobre un asno y fue recibido con palmas y mantos entre muchas personas que lo contemplaban como un rey que llegaba para traer paz a través de profecías, todo esto antes de ser crucificado. Por otro lado, a este día también se le conoce como el sexto domingo de cuaresma.

Una de las características de esta celebración cristiana es realizar la conocida bendición de palmas, mismas que representan las que las personas esparcieron ante Cristo en su llegada a Jerusalén. La celebración del Domingo de Ramos consiste en la bendición de las palmas, una procesión y la misa que se realiza en la iglesia en donde también se hace una lectura sobre la Pasión de Cristo.

Domingo de Ramos 2026: ¿Cómo se debe poner de forma correcta la palma en la puerta de la casa?

Muchas personas desconocen cuál es la forma correcta de poner la palma del Domingo de Ramos en la puerta de la casa, es por esa razón que aquí te lo explicamos. La forma tradicional o más común es colocarla en la puerta principal del hogar ya sea por fuera, dentro, en una parte visible o en una que no lo sea. La familia tomará la decisión que consideren pertinente. Ahora bien, las palmas no funcionan como amuletos de la suerte ni protecciones para “malas energías”, su función es representar que Cristo está presente en el hogar de la familia demostrando que siempre lo recibirán en su vivienda.

La forma de colocarla en la puerta es en forma de cruz y se puede realizar una oración en familia al momento de hacerlo. Por otro lado, con respecto a las palmas del año pasado, es recomendable que no se tiren y se lleven a una iglesia para ser quemadas y que de esta manera se puedan utilizar en Miércoles de Ceniza.