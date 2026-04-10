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TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego te invitan a Hot Wheels Monster Truck Live 2026

TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego te llevan a disfrutar del evento: Hot Wheels Monster Truck Live 2026. Entérate cómo puedes participar.

Hot Wheels Monster Trucks

TV Azteca y Ricardo Salinas te invitan a vivir toda la adrenalina sobre ruedas. Este 18 de abril, la Arena Ciudad de México será el escenario perfecto para disfrutar en familia de una experiencia llena de emoción. Y lo mejor de todo… ¡tenemos pases cuádruples para ti!

Para participar sigue las cuentas de Ricardo Salinas y María Laura Medina, llena el formulario a continuación y registra tus datos. Y así de fácil podrás vivir una noche espectacular.

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