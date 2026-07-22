¿Quiénes ganarán la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 este miércoles 22 de julio? ¡No te lo pierdas!

Como sabrás, MasterChef 24/7 está entrando a una etapa decisiva, pues no hay margen de error dentro de la cocina más popular de México y poco a poco hemos ido conociendo a los primeros 12 finalistas de esta intensa temporada, por lo que cada Reto y Batalla ha tenido un peso especial en los últimos días.

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La noche de este martes se estará llevando la Gala de la Batalla por Equipos donde todos los Cocineros estarán dejándolo todo para poder sorprender a los comensales de hoy y así conquistar uno de los Retos que podría significar su permanencia dentro de MasterChef 24/7 una semana más.

¿Quién ganó la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 este miércoles 22 de julio?

Luego de que vimos a Ramahá convertirse en el primer Capitán de esta Batalla por Equipos supimos que podría ser una de las más tensas de la temporada, pues entre fricciones y desencuentros dentro de los Cocineros, hemos sido testigos de bandos completamente distintos, por lo que las alianzas estarían definiendo el destino de los participantes.

Estamos a poco de conocer a los dos Capitanes restantes de la Batalla por Equipos de la semana 10 de MasterChef 24/7, por lo que cualquier cosa podría suceder esta noche en uno de los programas que no te puedes perder.

¿Cómo ver la Batalla por Equipos de MasterChef 24/7 en línea?

Si no quieres perderte ni un momento de esta Batalla por Equipos pero tampoco estarás en casa para seguir la señal de Azteca UNO, hay varias alternativas para que sigas cada momento de esta gala.

Puedes dar clic aquí para seguir MasterChef 24/7 En Vivo, donde también podrás seguir el PreShow con Leslie Gallardo y Antonio Betancourt en punto de las 8:00 pm y la Gala de la Batalla por Equipos a las 8:30 pm donde se definirá a los tres próximos finalistas.

