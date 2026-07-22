¿Quién gana el Juego por la Inmunidad Grupal de hoy 22 de julio del 2026 en Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México la Reliquia en Llamas ya mostró el enfrentamiento de las Tribus en una competencia donde la resistencia física, la estrategia y la convivencia son fundamentales. Carlos Guerrero "Warrior", el conductor de la temporada 2026, ha sido claro en que esta edición presentará desafíos inéditos y un nivel de exigencia mayor, con esto como antecedente, la pregunta es: ¿Quién gana el Juego por la Inmunidad Grupal de hoy 22 de julio?

¿Qué equipo es el ganador de la Inmunidad Grupal de hoy en Survivor México La Reliquia en Llamas?

En Survivor México 2026, la Inmunidad Grupal es una de las pruebas más importante, ya que define qué tribu está a salvo de la extinción. En esta temporada, además también se introdujeron nuevas dinámicas relacionadas con la Reliquia en Llamas, un elemento que puede modificar la estrategia del juego y otorgar ventajas especiales.

Este miércoles, las Tribus Halcones y Jaguares se enfrentan en un desafiante circuito que pone a prueba su resistencia, fuerza, equilibrio, estrategia y habilidad. El equipo que logra la victoria obtiene el Tótem de Inmunidad Grupal, una ventaja que garantiza que ninguno de sus integrantes podrá ser eliminado durante ese episodio. Para saber quién gana hoy, es necsario ver el programa por la señal de Azteca UNO.

Cabe destacar que la Tribu derrotada debe asistir al Consejo Tribal, donde sus propios miembros votan para decidir cuál de sus compañeros abandonará la competencia, a menos que alguna ventaja especial o un giro inesperado del juego modifique el desenlace.

Quiénes son TODOS los Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El estreno de este lunes marcó el inicio de una nueva temporada con 16 participantes que fueron divididos en las Tribus Halcón y Jaguar, quienes se enfrentarán semanas intensas con dinámicas nunca antes vistas y desafíos más difíciles que nunca.

Estos son TODOS los Sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas:



Viviann Baeza, cantante y conductora de TV, 27 años. Javier Márquez "Big Papi", deportista y profesor de Educación Física, 34 años. Abel Robles, preparador físico y creador de contenido, 31 años. Rey Grupero, conductor de TV y figura de realities, 42 años. Bobby Larios, actor, bailarín y cantante, 57 años. Azalia Ojeda "La Negra", conductora de TV y figura de realities, 53 años. Shada Hernández, modelo y creadora de contenido, 26 años. Sahit Sosa, actor, 36 años. Julio Camejo, actor, 53 años. Tzasna Carrasco, deportista, 35 años. Sebastián Yate, actor y cantante, 31 años. Aurélie Garzonio, conductora de TV, 37 años. Anahí Izali, influencer, 36 años. Sheila Velázquez, bombera, 41 años. Erick Castro, diablero, 31 años. Avril Andrade, comerciante, 19 años.

¿Cómo quedaron conformadas las dos tribus en Survivor México 2026?

Desde el primer episodio de Survivor México 2026 comenzaron a perfilarse las primeras alianzas, diferencias de personalidad y la rivalidad entre Halcones y Jaguares, elementos que prometen convertirse en piezas clave conforme avance la temporada.

Halcones (color verde):



Sahit Sosa

Viviann Baeza

Avril Andrade

Anahí Izali

Javier Márquez

Aurélie Garzonio

Bobby Larios

Erick Castro

Jaguares (color amarillo):



Abel Robles

Rey Grupero

Shada Hernández

Sebastián Yate

Julio Camejo

Tzasna Carrasco

Sheila Velázquez

Azalia "La Negra"

Dónde y cuándo ver Survivor México La Reliquia en Llamas

Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 pm y los domingos a las 6:00 pm por medio de la señal de Azteca UNO. Los domingos la cita es a las 20:00 horas, justo antes de las galas de eliminación de MasterChef 24/7. Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa, también se pueden seguir las redes sociales y las transmisiones del reality show en Disney+.