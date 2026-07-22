Hora límite para votar hoy 22 de julio para que tu cocinero favorito sea capitán en MasterChef 24/7

Si te has perdido las transmiciones de MasterChef 24/7 te recordamos que los cocineros están en una semana donde todos iniciaron con Delantal Negro y durante estos días tendrán que ir demostrando un buen desempeño y avances en la cocina para poderselo quitar y subir al balcón de la salvación, en esta ocasión los participantes que logren subir estarán dentro de la lista de los 12 finalistas.

Por lo que ahora Flor y Ramahá no se encuentran en la competencia para cocinar, ya que aseguraron su lugar, así que en la emisión de hoy que es el reto de miércoles de Batallas por Equipo, los cocineros restantes presentarán platillos para ser elegidos como el capitán de uno de los tres equipos, en esta ocasión se eligirán dos y el tercero será elegido a través de la votación del público, por lo que aquí te dejamos los nombres de los participantes que necesitan de tu apoyo.



Michelle

Luis

Jazmín

Antrax

Ixdit

Emmanuel

Lancer

Carmen

Daniela

Julio

Claudia

¿Cómo puedo votar para elegir al tercer capitán?

Si quieres apoyar a tu participante favorito para que sea el tercer capitan de esta noche puedes hacerlo a través de la página oficial de MasterChef 24/7 o dando click aquí masterchef/vota/ , recuerda que el ganador de la Batalla por Equipos tiene como beneficio subir al balcón y asegurar una semana más dentro del Mundo MasterChef 24/7.

Ya que sabes el beneficio que obtiene el capitán ganador puedes comenzar a votar, una vez que ingreses a la página tienes derecho a 10 votos, estos pueden ser dados a una sola persona o pueden ser repartidos entre varios cocineros donde al final se suman los 10 votos, una vez que hayas concluido con tu votación más abajo aparece un mensaje que dice VOTOS EXTRAS, ahí puedes obtener 10 votos más y repetir el proceso.

¿Cuál es la HORA LÍMITE para votar hoy 22 de julio?

Las votaciones se abrieron al público la noche de ayer en la emisión de martes de beneficio y castigo para elegir a un tercer capitán y el nombre del ganador será dado cuando nuestra conductora Claudia Lizaldi indique que se cierran votaciones, por lo que esas palabras determinarán la hora límite de votaciones, no te quedes sin la oportunidad de votar.