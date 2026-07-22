Los 12 tipos de emplatados que debes usar para elevar la decoración de tus platillos al estilo MasterChef 24/7

El emplatado en MasterChef 24/7 es fundamental al momento de presentar tu preparación ante los jueces. Podemos tener las mejores vajillas, pero si no colocamos correctamente nuestros insumos, tendremos un aspecto poco favorecedor.

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Para que comiences a elevar tus platillos, te detallaremos los 12 tipos de emplatados que debes usar, alternativas diferentes que te van a encantar.

¿Qué tipos de emplatados existen?

Recordemos que "de la vista nace el amor", una frase que fácilmente podemos aplicar a nuestras preparaciones, logrando obtener un aspecto elegante y equilibrado. Dentro del mundo culinario existen 12 tipos de emplatados, donde cada uno de ellos nos ayudará a elevar los platillos al estilo MasterChef 24/7. Considera aplicar las siguientes opciones:



Simétrico: El plato se divide en 2 con las mismas proporciones para crear equilibrio.

Asimétrico: El orden no es regla; combina colores, volúmenes y texturas.

Rítmico: Repite el diseño varias veces, ideal para los postres.

Triangular o rombo: Con los ingredientes, realiza la forma que quieras.

Horizontal: Sigue líneas horizontales; se recomienda cuando tienes platos que son rectangulares.

Regla de tercios: Divide tu vajilla en 9 secciones y dispón el peso de la composición.

En escala: Crea una figura geométrica, usando insumos de diferentes tamaños.

Con líneas curvas: Crea líneas curvas, en especial un espiral, para hacer ese aspecto de movimiento.

Transversal: Busca que tus alimentos formen una cruz.

Central: Para esta alternativa vas a colocar el elemento en el centro del plato.

Oblicuo: El elemento principal deberás ubicarlo a los laterales; considera aplicar elementos altos.

Tradicional: Dibuja un reloj imaginario en tu plato, coloca los productos a las 2, 6 y 10.

#FoodAesthetic #HostingHacks #FoodTricks ♬ Ballerina - Yehezkel Raz @platingqueen Level up your plating with these 5 squeeze-bottle moves: 1️⃣ Circle – gentle squeeze while moving in a loose circle/oval for natural lines. 2️⃣ Drip – squeeze a rectangle, guide a few drips, then tilt the plate for a dramatic effect. 3️⃣ Blob – press the tip to the plate and squeeze to create a base for swipes. 4️⃣ Squiggle – light pressure + free movement, perfect for playful dessert plating. 5️⃣ Dots – evenly spaced dots in one area of the plate (same size or mixed!). Simple techniques, big impact. Save for the next time you need some plating Inspo! 🍽️✨ This gorgeous plate is the Cloud Entrée Plate from @Marcello Andres Ceramics #Plating

¿Cómo practicar los emplatados?

Si eres principiante en el tema de los tipos de emplatados, puede ser retador aplicarlo en tus preparaciones, pero no debes temerles, ya que es más fácil de lo que parece.

El primer tip que puedes considerar es pintar sobre el plato con ayuda de plumón para pizarrón; de esta manera puedes empezar a visualizar cómo hacerlo. Si no te gusta, puedes retirar el color y hacer otro boceto.

No olvides inspirarte en fotos; esto te ayudará a encontrar la alternativa que más te agrade. Con todos los tips anteriores lograrás elevar tus platillos al estilo de MasterChef 24/7.