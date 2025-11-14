TV Azteca te lleva a ver a ¡GRUPO LIBERACIÓN!

TV Azteca te lleva a ver GRUPO LIBERACIÓN, celebrando su 50 aniversario, el próximo domingo 16 de noviembre el Auditorio Nacional. ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable de baile, música y mucha fiesta con las mejores canciones de la agrupación!

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti: