Nunca metas estos alimentos a tu freidora de aire

En los años recientes un producto que cautivó a todos fue la freidora de aire, pues es una herramienta que permite ahorro de tiempo y sin la utilización de grasas en exceso. Por ello, está siendo recomendada ampliamente y utilizada en el mismo nivel. Sin embargo, tras varios años en el mercado, estos son los 5 alimentos que se recomiendan nunca meter en este aparato.

¿Cuáles son los alimentos que nunca se deben meter en la freidora de aire?

Algunos aspectos técnicos indican que ciertos alimentos pueden salir volando y quedar atrapados en el ventilador. Por ello se requiere mucho cuidado, pues eso termina con humo, malos olores y hasta cortocircuitos. Así… hay que tomar en cuenta los cuidados en todos los sentidos para no dañar tu aparato. Y sin más, estos son los alimentos prohibidos para tu freidora de aire.

Cortes de carne con exceso de grasa

El problema con productos como cortes con mucha grasa o algunas piezas de tocino muy gruesas, es que dicha grasa suelta goteará en demasía sobre la charola caliente. Y esto tendrá como resultado final humo que alertará todo tu hogar.

Arroz o pasta crudas

Aquí es un consejo incluso para evitar decepciones, pues la clave es hidratarlos para cocinarse. Por ello en el caso de la freidora de aire destaca que se quedarán duros y se quemarán. Evidentemente eso no los dejará comestibles… y mucho menos apetecibles.

Masas líquidas o tempuras

En la tercera opción radica el problema de que la masa cruda y líquida chorree por la rejilla antes de endurecerse. Eso provocará que se queme la resistencia y se ensucie la base. En esta opción estamos hablando de casos como banderillas o pescados capeados.

Quesos sin protección

Si quieres generar un desastre total en tu freidora de aire, pon los trozos directamente sobre la rejilla. Esto provocará que el queso se escurra, se funda y se adhiera al teflón… de tal manera que lavarlo de manera intensa lo puede dañar. La recomendación clave es usar el queso sobre papel encerado o en un recipiente.

Verduras de hoja muy ligera

Aquí la complicación radica en que al ser ligeros, pueden salir volando y atorarse en el ventilador de la parte superior. Esto es un alto riesgo de incendio y la provocación de humo negro.