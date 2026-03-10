Horóscopo de hoy martes 10 de marzo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Exatlón México | Mejores Momentos Parte 2 en vivo hoy | Mati Álvarez encara a los Rojos y a su mejor amiga que habló mal de ella

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este martes 10 de marzo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 10 de marzo de 2026

Hoy, martes 10 de marzo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Arie s: la jornada puede traer una sensación de mayor claridad para avanzar en planes personales que habían quedado en pausa. El tránsito directo de Júpiter en Cáncer favorece decisiones relacionadas con el hogar o proyectos que buscan mayor estabilidad a largo plazo.

s: la jornada puede traer una sensación de mayor claridad para avanzar en planes personales que habían quedado en pausa. El tránsito directo de Júpiter en Cáncer favorece decisiones relacionadas con el hogar o proyectos que buscan mayor estabilidad a largo plazo. Tauro : el día impulsa conversaciones que ayudan a resolver asuntos pendientes y a recuperar la calma interior. También podrías encontrar una oportunidad interesante si decides analizar con detenimiento cierta propuesta laboral.

: el día impulsa conversaciones que ayudan a resolver asuntos pendientes y a recuperar la calma interior. También podrías encontrar una oportunidad interesante si decides analizar con detenimiento cierta propuesta laboral. Géminis : la energía disponible invita a observar cómo administras tu tiempo y tus recursos para evitar tensiones innecesarias. El tránsito directo de Júpiter en Cáncer puede abrir nuevas posibilidades para mejorar tu seguridad material en los próximos meses.

: la energía disponible invita a observar cómo administras tu tiempo y tus recursos para evitar tensiones innecesarias. El tránsito directo de Júpiter en Cáncer puede abrir nuevas posibilidades para mejorar tu seguridad material en los próximos meses. Cáncer: el movimiento directo de Júpiter en Cáncer trae una sensación de expansión y confianza en tus decisiones. Podrías sentir mayor entusiasmo por iniciar algo nuevo mientras fortaleces un vínculo importante.

el movimiento directo de Júpiter en Cáncer trae una sensación de expansión y confianza en tus decisiones. Podrías sentir mayor entusiasmo por iniciar algo nuevo mientras fortaleces un vínculo importante. Leo : la jornada invita a escuchar con más atención tus emociones y a evitar exigencias innecesarias. Dedicar tiempo al descanso o a actividades tranquilas puede ayudarte a recuperar claridad y equilibrio.

: la jornada invita a escuchar con más atención tus emociones y a evitar exigencias innecesarias. Dedicar tiempo al descanso o a actividades tranquilas puede ayudarte a recuperar claridad y equilibrio. Virgo : el día favorece encuentros con personas que comparten tus ideas o proyectos. El tránsito directo de Júpiter en Cáncer puede traer apoyos inesperados o nuevas oportunidades dentro de un grupo o comunidad.

: el día favorece encuentros con personas que comparten tus ideas o proyectos. El tránsito directo de Júpiter en Cáncer puede traer apoyos inesperados o nuevas oportunidades dentro de un grupo o comunidad. Libra : la energía del momento impulsa a concentrarte en metas que requieren compromiso y constancia. El tránsito directo de Júpiter en Cáncer podría marcar una etapa favorable para avanzar en asuntos profesionales o decisiones importantes.

: la energía del momento impulsa a concentrarte en metas que requieren compromiso y constancia. El tránsito directo de Júpiter en Cáncer podría marcar una etapa favorable para avanzar en asuntos profesionales o decisiones importantes. Escorpio : la jornada despierta curiosidad por aprender algo nuevo o explorar caminos diferentes. También podrías sentir una mayor confianza para tomar decisiones que amplíen tus horizontes personales.

: la jornada despierta curiosidad por aprender algo nuevo o explorar caminos diferentes. También podrías sentir una mayor confianza para tomar decisiones que amplíen tus horizontes personales. Sagitario : el día invita a observar con profundidad ciertos cambios que se están gestando en tu entorno. El tránsito directo de Júpiter en Cáncer puede impulsar transformaciones que te ayuden a reorganizar compromisos o recursos compartidos.

: el día invita a observar con profundidad ciertos cambios que se están gestando en tu entorno. El tránsito directo de Júpiter en Cáncer puede impulsar transformaciones que te ayuden a reorganizar compromisos o recursos compartidos. Capricornio : la energía disponible pone el foco en los vínculos y en la forma en que compartes tus proyectos con otros. El tránsito directo de Júpiter en Cáncer puede traer crecimiento a través de alianzas o acuerdos importantes.

: la energía disponible pone el foco en los vínculos y en la forma en que compartes tus proyectos con otros. El tránsito directo de Júpiter en Cáncer puede traer crecimiento a través de alianzas o acuerdos importantes. Acuario : la jornada favorece la organización de tareas y la búsqueda de un ritmo más equilibrado en tus actividades diarias. Pequeños cambios en tus hábitos pueden ayudarte a sentir mayor claridad y estabilidad.

: la jornada favorece la organización de tareas y la búsqueda de un ritmo más equilibrado en tus actividades diarias. Pequeños cambios en tus hábitos pueden ayudarte a sentir mayor claridad y estabilidad. Piscis: el día despierta inspiración y deseos de dedicar tiempo a aquello que realmente disfrutas. El tránsito directo de Júpiter en Cáncer puede traer nuevas oportunidades para expresar tu creatividad o fortalecer un vínculo significativo.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: