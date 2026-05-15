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En Vivo

TV Azteca te lleva al concierto de El Haragán y Compañía

Te decimos cómo asistir a el concierto de “El Haragán y Compañía” que se llevará a cabo el próximo jueves 17 de mayo en la Arena Ciudad de México.

concierto de rock
|Crédito: Unsplash

Una de las mejores bandas de rock nacional dará un concierto increíble en la Arena Ciudad de México para deleitar a sus fanáticos con sus mejores éxitos musicales. Por esta razón, en TV AZTECA queremos que vivas esta gran experiencia con un acompañante. ¡Te invitamos a participar por una entrada doble!

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