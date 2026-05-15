TV Azteca te lleva al concierto de El Haragán y Compañía
Te decimos cómo asistir a el concierto de “El Haragán y Compañía” que se llevará a cabo el próximo jueves 17 de mayo en la Arena Ciudad de México.
Una de las mejores bandas de rock nacional dará un concierto increíble en la Arena Ciudad de México para deleitar a sus fanáticos con sus mejores éxitos musicales. Por esta razón, en TV AZTECA queremos que vivas esta gran experiencia con un acompañante. ¡Te invitamos a participar por una entrada doble!