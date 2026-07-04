“Por rebelde": Nora explica su decisión de no seguir instrucciones en el reto express de MasterChef 24/7

Aunque Nora es la actual portadora del Pin del Chef, eso no la exenta de cometer algunos errores y para muestra está su desempeño en el reto express de este día, pues la Chef Isabel Carvajal le llamó la atención por no seguir instrucciones y a solamente unos minutos de comenzar la gala de salvación de MasterChef 24/7, la cocinera ofreció una explicación sobre lo ocurrido a Luis.

"Mi espíritu rebelde y libre llora": Nora ofrece una explicación

Luego de que Luis le compartiera a Nora que disfrutó mucho la clase magistral sobre caramelo y esculturas de azúcar impartida por la Chef Natalia Santos, la invitada de este día, el cocinero le preguntó a su compañera la razón detrás de la decisión de hacer la figura de un ajolote, a lo que la portadora del Pin del Chef afirmó que fue "por rebelde".

La cocinera recapituló que aunque se les dijo a todos los participantes que hicieran un pez, ella preguntó si podía hacer un ajolote y aunque la respuesta fue sí, posteriormente la Chef Isabel Carvajal señaló que la concursante tenía que haber seguido las instrucciones al pie de la letra; "mi espíritu rebelde y libre llora", dijo bromeando la portadora del Pin del Chef.

Cabe señalar que Lancer fue el gran ganador del reto express, por lo que consiguió una importante ventaja para la gala de salvación de esta noche que podría ser determinante para asegurar su permanencia en MasterChef 24/7 por una semana más.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Ramahá, Daniela, Ixdit y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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