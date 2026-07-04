MasterChef 24/7: la mascarilla para recuperar el pelo de la humedad y el calor al cocinar

La competencia en MasterChef 24/7 no solo pone a prueba el carácter y el sazón de los cocineros, sino que también pasa una costosa factura física que pocas veces se menciona en pantalla. Pasar extenuantes jornadas bajo las luces del foro, desafiando el vapor de las ollas a presión y el calor abrasador de las estaciones, podría afectar la salud capilar.

¿La razón? La exposición constante a las altas temperaturas de las hornillas y la humedad de los guisados abren la cutícula del cabello, dejándolo opaco, quebradizo y con un encrespamiento indeseable.

Si tú también sufres de frizz o resequedad extrema al pasar tiempo en la cocina, existe un remedio intensivo y natural, inspirado en la despensa del reality, ideal para revivir tu melena este fin de semana.

Receta para reparar el cabello al estilo MasterChef 24/7

Para combatir el daño térmico la respuesta está en la combinación exacta de grasas saludables y proteínas que devuelven la elasticidad perdida a las hebras capilares.

Ingredientes clave:

1 aguacate maduro

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de miel de abeja pura

1 yema de huevo



Preparación y aplicación paso a paso

En un tazón, machaca el aguacate hasta obtener un puré completamente liso y sin grumos. Agrega el aceite de oliva, la miel y la yema de huevo, mezclando vigorosamente hasta lograr una emulsión cremosa y homogénea.

Antes de aplicar, humedece ligeramente tu cabello con agua tibia para abrir suavemente los poros capilares. Distribuye la mascarilla de medios a puntas, concentrando el producto en las zonas más castigadas por el calor. Envuelve tu cabeza con una gorra de baño o una toalla tibia para crear un efecto térmico controlado que potencie la absorción de los nutrientes.