5 diseños de piñatas caseras de Jessie de Toy Story; ideales para los cumpleaños de los niños

Si tienes pensado organizar una fiesta de cumpleaños infantil, debes tener en cuenta ciertos aspectos que son claves para que salga perfecto, y estamos hablando la decoración. Es cada niño tendrá una temática diferente de la cual decorará su fiesta, y lo que no puede faltar es la piñata, el momento más esperado de todos. Por eso, si tu pequeño es amante de Toy Story, no puede perderse estos cinco diseños de este querido personaje y que son fáciles de hacer en casa.

Tal como hacíamos mención, las piñatas cumplen un rol clave en las celebraciones, especialmente en las fiestas infantiles, y es que los más pequeños aguardan el momento de pegarle para que caigan todas las sorpresas. Además, suelen tener un diseño personalizado que ha sido elegido exclusivamente para esa fiesta y que irá dependiendo de los gustos de cada uno, y nos podremos encontrar con todo tipo de personajes.

Noticias Bajío del 3 de julio 2026

Hace pocas semanas se dio el estreno de ‘Toy Story 5’, una de las películas animadas más taquilleras de todas y que relata la historia de Woody y sus amigos que tienen que afrontar ciertos obstáculos. Uno de los personajes más queridos es ‘Jessie’, la vaquera que se caracteriza por ser aventura; por lo que muchas niñas seguramente se sientan identificadas con ella, por lo que hay cinco diseños de piñatas para que tengas en cuenta.

A la hora de hacer estas piñatas de Jessie de Toy Story hay que tener en cuenta algunos aspectos, como la paleta de colores que utilizaremos; y es que se necesitarán tonos como el rojo, el morado, el blanco, el negro, el azul o el amarillo.

5 diseños de piñatas de Jessie de Toy Story

A continuación, te compartiremos cinco diseños para que tengas en cuenta:



Silueta clásica de Jessie

Jessie con el caballo ‘Tiro al blanco’

Piñata con forma de número con los colores de Jessie

Mini Jessiee

Rostro grande de Jessie

Diseños de piñatas de Jessie de Toy Story pic.twitter.com/jveMlnXLod — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 3, 2026

Cómo hacer unas piñatas de Jessie de Toy Story

Para poder hacer la piñata de Jessie de Toy Story necesitarás de algunos materiales como cartón firme para las siluetas, cartón corrugado para los laterales, silicona, tijera o cúter; papel crepé azul, rojo, violeta, amarillo, y negro para los detalles; hilo resistente. Luego, a ponerse manos a la obra.