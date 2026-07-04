6 ideas originales para reemplazar tu portallaves con materiales reciclados
Te van a encantar estas propuestas de decoración con las que no es necesario gastar mucho. Son ideas para hacer portallaves de papel con materiales usados.
Tener una decoración personalizada en tu hogar no necesariamente es sinónimo de materiales caros o tiendas de diseño. A veces puedes generar grandes cambios a partir de pequeños proyectos con materiales que ya tienes en casa y con los cuales puedes dar rienda suelta a tu creatividad. Por ejemplo, a continuación te compartimos algunas ideas para reemplazar tu portallaves de pared con material reciclado.
Las siguientes ideas para hacer tu portallaves tienen diferente grado de dificultad, estética muy diversa y te permiten ponerte creativa, así que seguramente vas a encontrar tu opción ideal.
6 ideas para hacer un portallaves de pared con materiales reciclados
@peri.azizov Diy craft sticks key holder ✨ Save for later and follow for more diy ideas 💡 #diy #handmade #home #key #keys #keyholder #craft #reelsvideo #decoration #decoracao #decoração ♬ original sound - Throw backz
1. Con palitos de madera
Comenzamos con una idea que lo único que requiere son palitos de madera uniformes, los cuales vas a pintar con pinceles, pegar con silicón y acomodar de manera que formen una casita.
2. Con shorts viejitos
Esta es una de las ideas más cool y originales que han surgido para hacer portallaves de pared con materiales reciclados. Básicamente, se trata de un bolsillo trasero proveniente de unos jeans o shorts de mezclilla, el cual se enmarca y sirve para sostener llaves y lentes.
3. Con tapas de frascos
Si tienes más frascos de cristal de los que podrías necesitar, esta es una idea de lo que puedes hacer con las tapas. El plan consiste en forrar las tapas con patrones florales de papel y decorarlas, para después pegarlas entre sí con silicón.
4. Hacer portallaves de pared con CDs viejos
@rootedcraftss Don’t Throw Away Your Old CDs! 💿 Make a Beautiful DIY Key Holder from Waste Materials #diycraft #recycleideas #craftideas #diycrafts ♬ Happy / Video CM / Ukulele ♬ Cooking / Family(897363) - ImoKenpi-Dou
¿Tienes un montón de CDs que realmente ya no vas a usar para reproducir contenido? Una buena idea es usarlos como decoración, aquí tienes un ejemplo. Además de los CDs y la pintura, solamente se requirió cartón para la decoración, además de una tablita de madera y ganchos.
5. Con ramitas
@ccynthiate Made a fishbone key storage rack 🐟#recycle #diy #decoration #handmade ♬ original sound - ccynthiate
A partir de simples ramitas recolectadas, curveadas y pintadas, puedes tener un portallaves de pared que parece haber sido comprado en una tienda de diseño. Este es el tutorial para hacerlo.
6. Con taparroscas
@rootedcraftss Turn Bottle Lids into a Cute Flower Keyholder 🌼 Recycled Craft | Simple DIY #diycraft #recycleideas #craftideas #diycrafts ♬ Happy / Video CM / Ukulele ♬ Cooking / Family(897363) - ImoKenpi-Dou
Cuando hablamos de materiales reciclados, las tapitas son una de las primeras ideas que nos llega a la mente porque son muy fáciles de tener en casa y resultan increíblemente versátiles. Aquí se juntaron con piezas de fieltro para formar flores, y un tapete de yute como base.