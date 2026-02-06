inklusion logo Sitio accesible
TV Azteca te lleva al concierto de LOS ACOSTA. ¡Aquí toda la información!

¿Quieres entonar los mejores éxitos de la agrupación “Los Acosta”? Te contamos como puedes asistir a su gran concierto.

|Crédito: @los_acosta
Azteca Uno Especiales

TV Azteca te lleva a ver LOS ACOSTA, el próximo viernes 14 de febrero en la Arena Ciudad de México. ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable de baile, música y mucha fiesta con las mejores canciones de la agrupación!

Dinámica

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti:

