Ejercicios de sumas y restas con PAW Patrol: 5 ideas para aprender matemáticas con Chase, Marshall, Skye y Rubble

Como bien sabrás, uno de los puntos más importantes de cuando somos pequeños es esa etapa de la infancia en que aprendemos matemáticas, pues sumar y restar es una operación que sin darnos cuenta llevamos día con día, aunque durante los primeros años, esto podría ser todo un reto.

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Con el fin de hacer este proceso más sencillo y amigable para tus hijos, te compartiremos algunas plantillas con sus personajes favoritos de PAW Patrol, el cuál seguramente hará pasar mejor el rato y será más fácil y sencillo que estos pongan su atención en lo que están resolviendo.

5 ideas de ejercicios de sumas y restas de PAW Patrol

Una de las caricaturas favoritas de las niñas y niños es PAW Patrol, la peculiar patrulla de cachorros que día con día nos llevan a aventuras por todo el mundo, por lo que juntarlos con las matemáticas será una gran alternativa para su aprendizaje.



Sumas con personajes de PAW Patrol, Chase, Skye y Rubble: Tres de los personajes más queridos de PAW Patrol forman de esta planilla con ejercicios iniciales que seguramente los más chicos amarán, donde las sumas podrían ser un primer gran paso.

Ejercicios de sumas con Marshall: Acompaña a Marshall en un ejercicio de matemáticas con sumas tan desafiantes como simples y fáciles de explicar.

Ejercicios de sumas con Chase: Chase, uno de los líderes de PAW Patrol junto ejercicios de sumas que los más chicos disfrutarán.

Ejercicio de restas con Chase: Este nuevo ejercicio puede ser más desafiante pero no imposible para los más chicos, pues con paciencia y claridad podrían poner a prueba sus conocimientos y colorear a uno de sus personajes favoritos de PAW Patrol.