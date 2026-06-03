Cómo hacer una piñata casera de Hello Kitty ideal para cumpleaños infantiles
Es una idea muy sencilla que no te llevará demasiado tiempo y además, Hello Kitty le encantará a todas las niñas.
Uno de los personajes infantiles más emblemáticos de todos es ‘Hello Kitty’, que surgió en la década del ’70 en Japón, pero que rápidamente llegó a Estados Unidos y así logró expandirse por todo el mundo. Se trata de la imagen de una marca y un personaje ficticio creado por la compañía Sanrio y que a partir de ahí, hay logrado popularizarse. Es la figura más elegida por las niñas pequeñas y en caso que tengas la fiesta de cumpleaños y no sepas qué temática abordar, te compartiremos cómo hacer una piñata.
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Desde hace más de 20 años que Hello Kitty viene fabricando todo tipo de productos infantiles y accesorios, lo que se ha convertido en una de las marcas más importantes a nivel mundial. A nivel cultural, es el máximo ícono de la estética kawaii (tierno) y simboliza la inocencia, la amistad y la felicidad; por lo que no le puede faltar a ninguna pequeña.
En caso que tengas una hija pequeña, lo más probable es que algo tenga de Hello Kitty, y seguramente en su fiesta de cumpleaños quiera una decoración relacionada a este personaje japonés. Por eso, es que si tienes toda la decoración, pero te falta la piñata, no debes preocuparte porque te vamos a compartir los pasos de cómo hacer una piñata bajo la temática y que quedará perfecta sin haber gastado de más.
Materiales para la piñata de Hello Kitty
- Imagen de Hello Kitty
- Cartón
- Lápiz
- Pegamento
- Cinta adhesiva
- Cúter
- Hilo
- Papel crepe
- Cartulina rosa, amarilla y blanca
¿Cómo hacer la piñata de Hello Kitty?
- Calcar la imagen de Hello Kitty en un pedazo de cartón con el lápiz
- Recortar la imagen de cartón y con otro pedazo, pegarla en los bordes de la imagen
- Reforzar con cinta adhesiva en la parte trasera y hacer un hueco con el cúter en uno de los costados
- Hacer dos agujeros en la parte superior y pasar el hilo para colgar la piñata
- Pegar la imagen por encima y reforzar con cinta adhesiva
- Forrar la piñata con papel crepe y cortar pequeños cuadraditos para darle otro efecto
- Pegar los cuadraditos cortados sobre la piñata
- Cortar el molde de Hello Kitty con mucho cuidado para pegar sobre el frente de la piñata
Pegar el resto de las cartulinas en la parte colorida y te quedará lista