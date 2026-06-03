Cómo hacer una piñata casera de Hello Kitty ideal para cumpleaños infantiles

Uno de los personajes infantiles más emblemáticos de todos es ‘Hello Kitty’, que surgió en la década del ’70 en Japón, pero que rápidamente llegó a Estados Unidos y así logró expandirse por todo el mundo. Se trata de la imagen de una marca y un personaje ficticio creado por la compañía Sanrio y que a partir de ahí, hay logrado popularizarse. Es la figura más elegida por las niñas pequeñas y en caso que tengas la fiesta de cumpleaños y no sepas qué temática abordar, te compartiremos cómo hacer una piñata.

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Desde hace más de 20 años que Hello Kitty viene fabricando todo tipo de productos infantiles y accesorios, lo que se ha convertido en una de las marcas más importantes a nivel mundial. A nivel cultural, es el máximo ícono de la estética kawaii (tierno) y simboliza la inocencia, la amistad y la felicidad; por lo que no le puede faltar a ninguna pequeña.

En caso que tengas una hija pequeña, lo más probable es que algo tenga de Hello Kitty, y seguramente en su fiesta de cumpleaños quiera una decoración relacionada a este personaje japonés. Por eso, es que si tienes toda la decoración, pero te falta la piñata, no debes preocuparte porque te vamos a compartir los pasos de cómo hacer una piñata bajo la temática y que quedará perfecta sin haber gastado de más.

Materiales para la piñata de Hello Kitty

Imagen de Hello Kitty

Cartón

Lápiz

Pegamento

Cinta adhesiva

Cúter

Hilo

Papel crepe

Cartulina rosa, amarilla y blanca

¿Cómo hacer la piñata de Hello Kitty?

Calcar la imagen de Hello Kitty en un pedazo de cartón con el lápiz Recortar la imagen de cartón y con otro pedazo, pegarla en los bordes de la imagen Reforzar con cinta adhesiva en la parte trasera y hacer un hueco con el cúter en uno de los costados Hacer dos agujeros en la parte superior y pasar el hilo para colgar la piñata Pegar la imagen por encima y reforzar con cinta adhesiva Forrar la piñata con papel crepe y cortar pequeños cuadraditos para darle otro efecto Pegar los cuadraditos cortados sobre la piñata

Cortar el molde de Hello Kitty con mucho cuidado para pegar sobre el frente de la piñata Pegar el resto de las cartulinas en la parte colorida y te quedará lista Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mi elefante Rosado | Atelier Creativo ✨| Piñatas Chile (@mielefanterosado.cl) Te puede interesar: ¿Cómo personalizar tu piñata?

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