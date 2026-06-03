5 ideas de decoración para una fiesta infantil si tu hijo es fanático de la Selección Mexicana

En los últimos días el amor por el futbol ha comenzado a expresarse sin límites debido a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lo que no es sorpresa que varios niños quieran celebrar sus cumpleaños con temática de este deporte, principalmente si se trata de la Selección Mexicana, por lo que aquí te dejamos algunas ideas para poder llevar la pasión del balonpie a una fiesta infantil.

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Cabe recordar que el amor por el futbol suele comenzar desde que uno es pequeño porque se ha inculcado dentro de la familia y para muchos niños la Selección Mexicana representa la pasión, emoción y orgullo. Si tu hijo no se pierde ningún partido y sueña con ser la próxima estrella del equipo nacional, una fiesta temática puede convertirse en la mejor manera de celebrar su cumpleaños.

5 ideas para celebrar tu cumpleños con inspiración de la Selección Mexicana de futbol

1.- Decora con colores de la Selección Nacional

Para esta idea solo necesitas destacar tu fiesta con colores base de la selección, los mimos que se utilizan para las fiestas patrias, ya sean globos en color, blanco, rojo y verde, también puedes utilizar banderines, manteles y centros de mesa con esos tonos, para dar un plus extra puedes poner mini banderas de México.

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2.- Crea una cancha de futbol

Si cuentas con un espacio libre como en el jardín, patio o salón puedes crear una cancha de futbol, para hacerlo puedes crear porterías con inflables, crear líneas blancas con cinta, agrega una balones para que se armen los equipos, esta idea no solo ayudará a decorar, sino hará que tu evento este lleno de diversión.

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3.- Mesa de postres con tematica de futbol

Si vas a montar una mesa con postres lo más ideal es que esté llena de cupcakes, galletas y hasta un pastel personalizado o con detalles que estén inspirados en la Selección Mexicana, como colores, camisetas, balones, escudo etc.

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4.- Photobooth para futuros campeones

Realiza una impresión de gran tamaño de una fotografía de un estadio de futbol, con ella ayudarás a disimular un fondo que servirá para que loss sinvitados se tomen fotografías inolvidables, para serntir máss cerca la experiencia de la pasión por el futbol agrega accesorios como bufandas, banderas, matracas, trofeos, silbatos, jerseys etc.

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5.- Recuerditos para los invitados

Entrega pequeños obsequios relacionados con el futbol, como mini balones, medallas, pulseras o bolsas personalizadas con motivos del Tricolor. Estos detalles harán que los asistentes se sientan unidos como el público que asiste a ver los partidos en un estadio.