TV Azteca te lleva al FESTIVAL “I LOVE HIGH ENERGY 2026" ¡Aquí toda la información!

La nostalgia de la década de los ochenta y los ritmos trepidantes del Hi-NRG tomarán por asalto la capital mexicana con el esperado festival "I Love High Energy 2026" en el ex balneario olímpico, el cual se llevará a cabo este próximo sábado 23 de mayo de 2026 .

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