MasterChef 24/7: ¿Cómo lograr un maquillaje a prueba de calor y humedad?

Si sueles cocinar o bien, te dedicas a la gastronomía, sabrás que lograr que tu maquillaje dure todo el día es complicado, debido al calor, el vapor y el constante movimiento. Sin embargo, aquí te contamos cómo lograrlo sin mayor complicaciones.

Para salir victoriosas de este desafío técnico, especialistas de la industria como NEED Beauty señalan que el secreto no radica en aplicar capas gruesas de cosméticos, sino en una preparación estratégica de la piel y una selección inteligente de texturas.

¿Cómo conseguir un maquillaje a prueba de humedad y calor?

El paso inicial indispensable es una limpieza suave seguida de un hidratante ligero. Tras dejar que se absorba por completo, se debe aplicar un protector solar mineral —que puede incluir color para saltarse la base— y, fundamentalmente, un primer. Este producto actúa como un anclaje que fija el maquillaje frente al sudor, debiendo adaptarse a cada cutis: efecto mate para pieles grasas y fórmulas humectantes para evitar la descamación en pieles secas.

Una vez lista la piel, la clave es usar bases ligeras, libres de aceites y a prueba de agua, cuyas composiciones permitan que el poro respire. Para el sellado, el polvo translúcido suelto es el rey indiscutible de las cocinas frente al polvo compacto tradicional; al ser extremadamente fino y libre de pigmento extra, controla el brillo en climas húmedos sin recargar el rostro ni cuartearse con las altas temperaturas.

Técnicas de fijación profesional en la línea de fuego

Aunque los rubores en crema otorgan un aspecto saludable, sus bases oleosas colapsan ante el calor. Las fórmulas en polvo ofrecen mayor fijación, pero el truco maestro de los profesionales consiste en combinar ambos: aplicar una base cremosa y sellarla con una sutil capa de rubor en polvo para asegurar un tono intacto.

Para los ojos, un primer de párpados y máscaras de pestañas waterproof previenen el efecto mapache provocado por el vapor de los caldos. En los labios, los labiales de larga duración o tintas selladas con polvo translúcido mantendrán el color fijo incluso al probar las preparaciones culinarias.