Antrax aseguró que Camila sería la eliminada de MasterChef 24/7 este domingo 5 de julio

Los nervios en MasterChef 24/7 se pueden cortar con un cuchillo, y no precisamente por el filo de los utensilios, sino por las estrategias y las tensas alianzas que se cocinan detrás de las estaciones. Previo al domingo 5 de julio , los ánimos se encendieron tras una reveladora y nostálgica plática en los pasillos del programa, donde Antrax soltó una predicción que dejó a todos con el corazón en la mano: según sus cálculos, Camila podría ser la próxima en colgar el delantal.

Durante una conversación íntima en la que también estuvo presente Jazmín, Antrax no se anduvo con rodeos. Con total honestidad, señaló que la permanencia de Camila pende de un hilo. Su teoría no es una simple corazonada; se basa en pura lectura del juego. Para él, Diego se ha consolidado como uno de los rivales más fuertes de la competencia y ve prácticamente imposible que Lancer y Luis queden fuera en este punto del programa.

Al escuchar el duro diagnóstico, la propia Camila admitió que ella también siente los pasos en la azotea, confesando que se ve fuera de la competencia este mismo domingo. Sin embargo, el drama dio paso a la lealtad. Lejos de dejarla caer, tanto Antrax como Jazmín la rodearon de inmediato para inyectarle ánimos. Con palabras de aliento, le exigieron que no se desanime ni baje los brazos, recordándole que no pueden darse el lujo de perder a una integrante más de "Las Guapas del Barrio", el carismático grupo que ha sabido ganarse el cariño de la audiencia. La duda queda en el aire: ¿será esta predicción un golpe de realidad o el impulso que Camila necesita para callar bocas en el reto de eliminación?

¿Quiénes han sido eliminados de MasterChef 24/7?

La competencia ha sido implacable y el camino para llegar hasta aquí ha dejado a varios grandes elementos en el camino. Hasta el momento, la lista de los participantes que han tenido que abandonar el sueño culinario está conformada por: