11 diseños de pantalones de moda para mujer que te hacen ver elegante y esconden las caderas anchas

Elegir el pantalón adecuado puede marcar una gran diferencia en cómo se ve y se siente tu silueta. Los pantalones de moda para mujer, cuando tienen el corte y la caída correctos, ayudan a equilibrar el cuerpo, estilizar las piernas y disimular las caderas anchas sin resignar estilo.

Expertos en moda de la revista Cosmopolitan compartieron 11 diseños de pantalones que están en tendencia este 2026 y te harán lucir elegante, cómoda y segura en cualquier ocasión. ¡Mira la selección que publicaron!

Estos son los mejores modelos de pantalones para mujer

Pantalón recto clásico: corte recto desde la cadera hasta el tobillo que alarga la pierna y equilibra la silueta sin ajustarse demasiado.

corte recto desde la cadera hasta el tobillo que alarga la pierna y equilibra la silueta sin ajustarse demasiado. Pantalón palazzo: piernas anchas y fluidas que desvían la atención de las caderas y aportan un look elegante y sofisticado.

piernas anchas y fluidas que desvían la atención de las caderas y aportan un look elegante y sofisticado. Wide leg de talle alto: la cintura alta estiliza el torso y las piernas anchas equilibran visualmente las caderas.

|Pinterest

Pantalón de pierna ligera (fluid fit): tejidos suaves y caída ligera que generan movimiento y una silueta más armónica.

tejidos suaves y caída ligera que generan movimiento y una silueta más armónica. Pantalón paper bag con cinturón: el frunce en la cintura crea un punto focal arriba y define la cintura, mientras el resto cae suelto.

el frunce en la cintura crea un punto focal arriba y define la cintura, mientras el resto cae suelto. Pantalón palazzo cropped: versión más corta de los palazzo que alarga la pierna cuando se usa con zapatos adecuados.

|Pinterest

Pantalón flare sutil: ligera campana desde la rodilla que equilibra las caderas con proporciones más armónicas.

ligera campana desde la rodilla que equilibra las caderas con proporciones más armónicas. Jogger chic con cintura alta: con cintura definida y piernas relajadas, aporta confort sin añadir volumen innecesario.

con cintura definida y piernas relajadas, aporta confort sin añadir volumen innecesario. Pantalón cargo elegante: bolsillos estratégicos y corte relajado que aportan estilo urbano sin acentuar zonas conflictivas.

|Pinterest

Pantalón estilo traje (straight con pliegues): un clásico que nunca pasa de moda: pliegues frontales y corte recto para una figura pulida.

un clásico que nunca pasa de moda: pliegues frontales y corte recto para una figura pulida. Culotte de tela estructurada: largo midi y pierna ancha que crea líneas verticales favorecedoras y un look moderno.

|Pinterest

Esto debes saber antes de comprarte un pantalón

Desde la revista Vogue mencionaron que, antes de comprarte un pantalón, es clave tener en cuenta algunos puntos para que te quede bien, estilice tu figura y sea cómodo en el día a día:

