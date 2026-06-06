Manualidades de Monsters, Inc.: 4 ideas para hacer muñecos crochet para niños y niñas

Una de las mejores actividades para desarrollar habilidades en los pequeños, fomentar una diversión sana y pasar tiempo de calidad con ellos es haciendo manualidades recreativas, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 ideas distintas para realizar muñecos de Monsters, Inc. con la técnica que se encuentra en tendencia; el crochet.

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Monsters, Inc: Figuras de crochet para hacer con los niños

No cabe duda que una de las películas favoritas de todos los niños y niñas es Monsters, Inc. misma que además es una de las cintas más exitosas de Disney ya que ha cautivado a millones de pequeños con los tiernos y divertidos personajes como James P. "Sulley" Sullivan, Mike Wazowski, Boo (Mary), Randall Boggs, Celia Mae, Roz, entre otros es por eso que recrearlos con la técnica de crochet es perfecta para que los más pequeños del hogar se diviertan y lleven a todos lados.

Monsters, Inc.: Figuras de crochet en llavero

Esta idea es una de las más originales y creativas la cuál consiste en hacer figuras de crochet de los personajes de “Sulley" Sullivan y Mike Wazowski, sin embargo deberán ser en un tamaño pequeño, casi “mini” para que funcionen como llaveros por lo que deberás ponerles el aro de metal. Para realizarlos necesitarás hilo o estambre en color verde, blanco, negro, aqua, morado, coral y azul cielo. Por otro lado, necesitarás tijeras, ganchillo y relleno. Utiliza una imagen de los personajes para guiarte y hacer la réplica.

Monsters, Inc.: Figuras de crochet tamaño mediano

Esta idea consiste en hacer una réplica en tamaño mediano de los personajes como el de Boo con su tierno disfraz morado con ojos saltones. Para hacerlo necesitarás estambre lila, gris, blanco, negro, café y amarillo pastel. Puedes poner ojos de plástico o incluso movibles para darle un toque más divertido a la figura.

Monsters, Inc.: Figuras de crochet tamaño mini en forma de bola

Esta idea es una de las más divertidas ya que consiste en hacer las figuras de crochet de los personajes de James P. "Sulley" Sullivan, Mike Wazowski y Boo (Mary), pero tendrán que ser en un tamaño pequeño; “en forma de bola”. Puedes usar moldes y encima de ellos comenzar a tejer. Es importante que tengas como guía imágenes de los personajes para seguir un patrón de tejido que te ayude a realizar el diseño exacto.

Monsters, Inc.: Figuras de crochet|Crédito: Pinterest

Monsters, Inc.: Figuras de crochet con cabezas grandes

Esta idea es muy divertida, consiste en hacer figuras de los personajes de "Sulley" Sullivan, Mike Wazowski y Boo, pero con el cuerpo pequeño y cabezas grandes. Este toque sin duda aporta gran originalidad a los muñecos, mismos que funcionan como juguetes para los niños y niñas, pero también como decoración para sus habitaciones.