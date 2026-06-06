¿Lo notaste? La Chef Zahie Téllez y Claudia Lizaldi comparten un secreto que pocos saben en MasterChef24/7

En el vibrante mundo de MasterChef 24/7, la competencia no solo se vive en las estaciones de cocina, sino también a través del estilo y la complicidad frente a las cámaras. Recientemente, la conductora del reality culinario Claudia Lizaldi y la Chef Zahie Téllez revelaron un detalle que pocos habían notado: sus atuendos están sincronizados.

En una historia de Instagram, Lizaldi compartió el secreto y reveló que los detalles en los looks de ambas llevan un toque igual, lo que une a dos de las mujeres más importantes de MasterChef México 2026.

El secreto de Claudia Lizaldi y Zahié Téllez en MasterChef 24/7

Más allá de su talento y autoridad en la cocina más famosa de México, Claudia y Zahie han decidido llevar su química personal al siguiente nivel mediante la moda. Según compartieron, cada vez que salen a cuadro se ponen de acuerdo para compartir un elemento temático en su vestimenta

"No sé si ustedes sepan, pero cada vez que salimos a cuadro, Claudia y yo nos ponemos de acuerdo. Y esta noche, ¿qué nos tocó?

Esta noche nos tocó perlas", describió la Chef en la publicación.

En la más recientes aparición, el hilo conductor fueron las perlas. Esta elección se manifestó en accesorios clave que resaltaron su elegancia:



Corbata de perlas.

Pulsera y aretes a juego.

Diadema de perlas.

La conductora de MasterChef y la jueza comparten algo en cada programa.

"Si se fijan, todos los días hay algo en lo que combinamos y el que nos diga muchas veces en qué coordinamos y en qué combinamos, le vamos a dar un premio", comentó Claudia Lizaldi. Así, invitan a su audiencia a prestar atención a estos detalles visuales diarios para identificar las similitudes en sus atuendos.

Si eres un fanático de MasterChef 24/7, te recomendamos prestar mucha atención a los detalles del próximo episodio. ¡El próximo elemento coordinado podría estar frente a tus ojos!

Esta dinámica de coordinación no es casualidad, sino parte de un reto constante para los seguidores del programa. Zahie Téllez explicó que todos los días hay un elemento en el que combinan, e invitó a la audiencia a estar muy atenta.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.