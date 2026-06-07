MasterChef 24/7: ¿Cuál es la diferencia entre saltear, sofreír y freír?

En la cocina de MasterChef 24/7, a estas alturas, los chefs ya exigen texturas perfectas. Y es que, en el calor del momento, muchos cometen el error técnico más común del aficionado: confundir saltear, sofreír y freír. Aunque los tres procesos usan grasa y calor, sus objetivos en el plato son mundos completamente opuestos. ¿Quieres sabe en qué radica la diferencia? Sigue leyendo.

¿Qué es saltear en MasterChef 24/7?

El salteado es la técnica que vemos cuando los cocineros mueven la sartén con golpes secos de muñeca. ¿El secreto? Muy poca cantidad de aceite y una temperatura extremadamente alta. Lo que se busca aquí es cocinar los alimentos —generalmente cortados en trozos pequeños y uniformes— de forma ultra rápida. El calor sella el exterior al instante, manteniendo los jugos por dentro y logrando esa textura crujiente que fascina a los jueces. Si dejas el producto quieto, se quema; si bajas el fuego, se cuece en su propio jugo.

saltear

¿Qué significa sofreír? Así puedes hacerlo al estilo MasterChef 24/7

El sofrito es un ejercicio de paciencia. Aquí el fuego es bajo o medio, y el tiempo se dilata. Se utiliza una cantidad moderada de grasa para que los ingredientes —casi siempre cebolla, ajo, tomate y pimientos— se cocinen lentamente, se ablanden y liberen sus azúcares naturales sin llegar a dorarse en exceso ni crujir. En MasterChef 24/7, un buen sofrito es la base invisible de los grandes guisos, arroces y salsas; si se hace con prisa, el plato entero fracasa.

Finalmente, llegamos a la técnica de inmersión. Freír implica sumergir el alimento por completo en abundante aceite caliente, generalmente entre los 160°C y 180°C. Aquí no se busca que el aceite penetre en la comida, sino que cree una barrera de vapor instantánea. Esto genera una costra externa dorada y crujiente mientras el interior se cocina por vaporización.

Freír

Un buen frito sale seco y crujiente de la sartén. Si el aceite está frío, el alimento lo absorbe como esponja; si está muy caliente, se quema por fuera y queda crudo por dentro.

