Claudia REAPARECE tras su desmayo en MasterChef 24/7 y aclara qué le pasó: ¿se descompensó?

Claudia asustó mucho a sus compañeros cuando sufrió un incidente en MasterChef 24/7 que ameritó la entrada de personal médico para atenderla; en redes sociales, los fans del reality también se preocuparon y pronto colocaron a la cocinera entre los temas más comentados... ¿pero cómo está ella y qué le pasó realmente?

¿Qué le pasó a Claudia en MasterChef 24/7? REAPARECE y aclara

Luego de estar afuera del universo MasterChef 24/7 para recibir atención médica, Claudia entró a su habitación caminando y de buen humor -aunque con una venda en el brazo derecho- para comprobar que está bien afortunadamente y que sólo fue revisada como prevención.

La cocinera se sinceró entre las risas y celebraciones de sus compañeros y consideró que lo suyo no fue un desmayo, sino una caída ocurrida porque, según ella, caminó rápido cuando aún estaba dormida.

"Ya regresé, estoy bien (…) lo que pasa es que cuando me levanto sigo dormida, entonces empecé a correr y se me bloqueó la vista", narró Claudia.

La cocinera aceptó que, aunque sí estuvo consciente en todo momento, no quiso levantarse para no lastimarse más, al tiempo que narró que se le inflamó el brazo (una "bola") sobre el que cayó. "No me moví porque he tenido otro accidente y sé que si te mueves te lastimas", narró.

Con las risas de Ramahá y María como sonido de fondo, Claudia aseguró que está lista para unirse a todas las actividades de MasterChef 24/7: "Me levanto pero estoy así como sonámbula, así soy, cuando escuché la llamada no me esperé y por eso me caí... me sentí como el filete en la mantequilla, iba dormida (...) sí se me hizo una bolota aquí (en el brazo) por el golpe", explicó.

Como ves, el episodio de Claudia sólo quedó en el susto y en un momento viral que acaparó los debates en redes sociales... ¡esperemos que tenga más cuidado a la hora de levantarse!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?