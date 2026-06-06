La receta de mermelada piña y chile de la Cherf Lili Cuéllar, “Maestra del Fuego” de MasterChef 24/7

La Chef Lili Cuéllar compartió con su comunidad en Instagram una deliciosa y fácil receta para preparar un mermerlada con el toque picante del chile. La "Maestra del fuego" durante su participación en MasterChef 24/7, ha compartido técnicas, consejos y preparaciones de repostería que inspiran tanto a cocineros del reality como a profesionales.

Esta preparación destaca por el uso de ingredientes sencillos como piña fresca, azúcar , pectina y ácido cítrico, elementos que permiten obtener una textura ideal y un sabor intenso.

Lili Cuéllar le pidió a cada cocinero que le pusieran el alma a cada frasco de mermelada. |ESPECIAL/TV AZTECA

Mermelada de piña con chile de la Chef Lili Cuéllar, maestra de MasterChef 24/7

La creatividad en la cocina siempre encuentra nuevas formas de sorprender, y esta receta para elaborar una mermalada de piña con chile es prueba de ello. La reconocida Chef Lili Cuéllar, una de las personalidades más destacadas de la gastronomía mexicana, presenta una preparación que combina el sabor tropical de la fruta con el toque picante, logrando un equilibrio perfecto entre dulzura, acidez y frescura.

Ingredientes:



200 g de piña en cubos

140 g de azúcar refinada

2.5 g de pectina

1.5 g de ácido cítrico

3 g de agua

Pizca de chile en hojuelas

Procedimiento:



Mezcla la pectina con 30 g de azúcar. Reserva. Disuelve el ácido cítrico en 3 g de agua. Reserva. Licúa 120 g de piña hasta obtener un puré homogéneo. Coloca en una olla los 80 g de piña en cubos junto con la piña licuada. Calienta la mezcla hasta alcanzar los 45 °C.

La receta comienza mezclando la pectina con parte del azúcar para asegurar una correcta integración. Posteriormente, se prepara una solución de ácido cítrico y agua, mientras una porción de la piña se licúa hasta obtener un puré homogéneo. La combinación de piña en cubos y licuada aporta una experiencia única al paladar, conservando trozos de fruta que enriquecen la textura final.

Por que es una receta perfecta para los seguidores de MasterChef México 2026

Uno de los aspectos más interesantes de esta creación de la Chef Lili Cuéllar es el equilibrio entre los sabores dulces y picantes. La pizca de chile en hojuelas realza las notas naturales de la fruta y aporta un contraste que convierte esta receta en una opción ideal para postres, botanas gourmet o acompañamientos innovadores.

Los seguidores de MasterChef 24/7 han encontrado en este tipo de recetas una fuente constante de inspiración para experimentar en casa y descubrir nuevas combinaciones de ingredientes. La propuesta refleja la filosofía culinaria de la "Mestra del fuego" de MasterChef 24/7: aprovechar productos frescos, respetar sus características naturales y transformarlos en experiencias gastronómicas memorables.

Si buscas recetas originales, técnicas profesionales y consejos de cocina prácticos, seguir el trabajo de la especialista en repostería en MasterChef México 2026 es una excelente manera de aprender y llevar tus habilidades culinarias al siguiente nivel.

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