inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Logo Azteca UNO especiales
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos

Desde recogidos elegantes hasta ondas soñadas, estas opciones combinan tendencia y personalidad, pensados para que brilles, te sientas única y robes todas las miradas en tu gran noche.

Estas ideas harán que luzcas preciosas. Son muy originales.
Estas ideas harán que luzcas preciosas. Son muy originales.|Fuente: Canva
Notas,
Azteca Uno Especiales

Escrito por:  Agostina Olguín | DR

Los 15 años marcan una etapa especial y muy esperada, una celebración que reúne emociones, sueños y momentos inolvidables. Para vivirla con tranquilidad y confianza, sentirse cómoda con la imagen personal es clave. Si estás buscando peinados que logren una buena armonía con tu vestido, estas propuestas pueden orientarte a elegir el estilo que mejor te represente y a construir un look equilibrado, elegante y pensado para destacar en tu gran día.

  1. Rodete bajo elegante
    Un peinado clásico que nunca falla. El rodete bajo aporta sofisticación y orden, ideal para vestidos con espalda descubierta o escotes profundos. Puedes llevarlo bien pulido o apenas desarmado, sumando brillo, perlas o un tocado fino para realzar el look.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.|Fuente: Pinterest
  2. Ondas sueltas estilo Hollywood
    Glamour puro. Las ondas amplias y marcadas enmarcan el rostro y dan un aire de estrella de cine. Quedan increíbles con vestidos largos, maquillaje intenso y accesorios protagonistas. Es una opción perfecta si buscas un estilo femenino, elegante y atemporal.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.|Fuente: Pinterest
  3. Semi recogido con trenzas
    Romántico y juvenil, este peinado combina mechones sueltos con trenzas delicadas que aportan textura. All Thing Hair menciona que es ideal para vestidos vaporosos, tonos pastel o estilos boho. Además, mantiene el pelo controlado sin perder movimiento ni frescura.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.|Fuente: Pinterest
  4. Cola alta pulida
    Moderna, prolija y con actitud. La cola alta estiliza el rostro y deja todo el protagonismo al maquillaje y al vestido. Funciona muy bien con diseños llamativos o cargados de detalles, y puede llevarse ultra lisa o con ondas en las puntas.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.|Fuente: Pinterest
  5. Rodete alto con volumen
    Un peinado impactante que realza el porte y suma elegancia instantánea. El rodete alto con volumen es ideal para vestidos tipo princesa o faldas amplias. Es perfecto completarlo con tiaras, strass o detalles brillantes para un look bien quinceañero.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.|Fuente: Pinterest
  6. Trenza corona
    Delicada y soñada, la trenza rodea la cabeza creando un efecto de corona natural. Es excelente para fiestas al aire libre, temáticas románticas o vestidos con encaje. Aporta dulzura y un estilo etéreo que nunca pasa desapercibido.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.|Fuente: Pinterest
  7. Cola baja con ondas suaves
    Elegante y actual. La cola baja con ondas es perfecta para vestidos minimalistas o de corte sirena. Se puede llevar con raya al medio o lateral y sumar accesorios sutiles para un resultado sofisticado y moderno.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.|Fuente: Pinterest
  8. Trenza lateral amplia
    Romántica y diferente, la trenza lateral aporta personalidad y estilo. Queda hermosa con vestidos de un solo hombro o escotes asimétricos. Es opción llevarla bien armada o más floja para un efecto natural y moderno.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.|Fuente: Pinterest
  9. Pelo suelto con ondas naturales
    Simple pero impactante. Las ondas suaves realzan el largo del cabello y dan un aire fresco y femenino. Es ideal cuando el vestido y los accesorios son protagonistas, logrando un equilibrio perfecto sin sobrecargar el look.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.|Fuente: Pinterest
  10. Semi recogido con moño o lazo
    Tierno, actual y muy delicado. El lazo o moño suma un detalle especial que transforma el peinado sin hacerlo pesado. Funciona genial con vestidos románticos y estilos dulces, aportando un toque juvenil y original.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.|Fuente: Pinterest
  11. Cola burbuja sofisticada
    Moderna y original, la cola burbuja es perfecta para quinceañeras que buscan un look diferente. Se arma con secciones marcadas que aportan volumen y movimiento. Hacen un gran dúo con vestidos simples, permitiendo que el peinado sea el gran protagonista.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.|Fuente: Pinterest
  12. Pelo suelto con accesorios joya
    Un peinado simple que se vuelve protagonista gracias a hebillas, peinetas o clips con brillo. Ideal si te gusta llevar el cabello suelto, pero quieres un look de quince bien armado. Combina perfecto con vestidos lisos o de telas suaves.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.
    12 peinados para quinceañera que harán que te veas como ninguna otra: son originales y lindos.|Fuente: Pinterest
Tags relacionados
Belleza Tendencias

Galerías y Notas Azteca UNO